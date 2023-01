FILMY 2023: Indiana Jones zažije boj o vesmír, Tom Cruise skočí z útesu

Nejprve se však budou rozdávat trofeje za minulou sezonu, a to v rychlém sledu. Už 11. ledna vyhlásí vítěze Zlaté glóby, 16. ledna oznámí nominace Český lev a 24. ledna Oscary, poté 4. února přijdou Ceny české filmové kritiky, 4. března půjde do finále Český lev a oscarový ceremoniál se odehraje 12. března.

Nicméně i během období distribučních novinek aspirujících na jednu z trofejí si kina najdou skulinku pro diváky, kteří dávají přednost odpočinkové zábavě bez vyšších uměleckých ambicí. V lednu se k nim přiřadí domácí komedie Přání k narozeninám, volně odkazující k předešlému příběhu Přání Ježíškovi.

V únoru přibude další díl cyklu Asterix a Obelix, jehož podtitul Říše středu naznačuje zapojení čínských motivů, taktéž komiksové pokračování Ant-Mana a z tuzemských přírůstků hokejově laděný rodinný titul Děti Nagana.

Březen s tradiční přehlídkou lidskoprávních dokumentů Jeden svět doručí do kin mimo jiné snímek Kuciak: Vražda novináře, který vzbudil vlnu emocí už při loňské předpremiéře na karlovarském festivalu. Nové kapitoly si připíšou filmové série Bella a Sebastian, akční John Wick, boxerský Creed nebo hororový Vřískot, v dubnu pak Tři mušketýři.

Od května se datuje takzvané americké filmové léto, které obnáší nálož oddechově laděných podívaných, opět včetně pokračování předešlých hitů. Tak třeba Strážci galaxie vstupují do třetího dobrodružství, ovšem rekordmanem zůstává akční jízda Rychle a zběsile, již desátá v pořadí.

Červnový festival tvorby pro děti a mládež ve Zlíně, jehož start připadá na Den dětí, jako by předznamenal nejvítanější dárek na rozloučenou se školou: 29. června se přihlásí Indiana Jones a volání osudu, kde hrdina koncem šedesátých let zasáhne do boje o dobytí vesmíru.

Den poté otevře brány karlovarský festival, a sotva skončí, červencovou nabídku velkofilmů ovládne Tom Cruise, jenž v novém poslání značky Mission: Impossible skáče na motorce z útesu, zatímco přechod do druhého prázdninového měsíce obstará s náročnějšími snímky Letní filmová škola.

Samozřejmě mnohé se ve filmovém kalendáři ještě může změnit, posunout, přidat nebo zrušit, takže z podzimních událostí stačí zmínit jen několik pilířů předpokládané nabídky.

Koncem září si s vánočním příběhem přispíší zasloužilí akční rekové z cyklu Expendables, v říjnu se představí Amerikánka, jež budila obdiv už v jevištní a poté za covidu ve streamovací podobě, listopad by měl konečně odhalit záhadný dlouholetý projekt Petra Vachlera Tajemství a smysl života.

Kdo už obojí našel, dopřeje si před Vánocemi novou epizodu Krotitelů duchů a před silvestrem návrat Aquamana. Víc než kdy jindy bude zkrátka pro kina platit zaklínadlo seriálů „pokračování příště“.