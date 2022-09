Roger Waters, bývalý člen Pink Floyd, se přijede rozloučit do Prahy

„This Is Not A Drill je přelomová nová rock’n’rollová vizuální podívaná v kruhovém provedení, ohromující obžaloba korporátní dystopie, ve které všichni bojujeme o přežití, výzva k akci – milovat, chránit a sdílet náš drahocenný a nejistý domov na Zemi.

Show bude obsahovat dvanáct skladeb z repertoáru Pink Floyd a několik novějších písniček. Slova a hudba, stejný autor, stejné srdce a duše, stejný člověk. Možná je to poslední turné, možná první na rozloučenou. Nenechte si ho ujít. S láskou R,“ vzkazuje Roger Waters svým fanouškům.

Je trochu obtížné stále bezmezně milovat Pink Floyd, zejména ve světle silně kontroverzních Watersových výroků z posledních let, nicméně oddělíme-li dílo od jeho stvořitele, nacházíme ničím nerušenou krásu, ne-li genialitu.

Svatá trojice alb The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here a Animals by nevznikla bez Watersovy zabejčenosti, umanutosti, s níž své chmurné vize zbytku kapely vnutil s přesvědčením, že toto je nutné sdělit.

Bylo, bouřlivý a dodnes neutuchající posluchačský zájem mu dal za pravdu. Opus magnum The Wall vše korunoval a po albovém dovětku The Final Cut se cesty Rogera Waterse a Pink Floyd rozdělily. On působil na sólové dráze, zbytek fungoval bez něj a vyprodukoval pod hlavičkou kapely tři alba.

Pražský Watersův koncert nabídne průlet nejzářnějším floydovským obdobím, ale také zcela novou píseň The Bar.

Ceny vstupenek jsou od 1990 do 3290 Kč a od 14. 9. 2022 od 10 hodin budou v prodeji v sítích Ticketmaster a Tickerportal. Členové Live Nation klubu a držitelé iDNES Premium si lístky mohou opatřit už od 12. září od deseti hodin dopoledne do deváté hodiny dopoledne 14. 9. 2022.