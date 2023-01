KNIHY 2023: Vrátí se Harry Hole. Vyprávět bude Mornštajnová i Woody Allen

DALŠÍ KNIŽNÍ TIPY NA TITULY ROKU 2023 Ali Hazelwood

Hypotéza lásky

Hluboké soutěsky

Co dělala Abigail v létě

Obřad

Takové maličkosti

Čaroděj

Ready Player Two

Do ráje

Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci

Únik z Osvětimi

Stříbrný kouzelník

Diamantové oko

Jákobův žebřík

Případ přelétavého starožitníka

Velký kruh

Chybějící světlo

Ušlechtilá stezka

Černá lilie

Transatlantik