RECENZE: Keane předvedli vzornou „rychlošípáckou“ popovou show

Svého času se jim říkalo „britská kytarovka bez kytar“, což je celkem výstižné. Ve zvuku Keane skutečně absentuje kytara, nahrazují ji melodické klávesové linky a prim hrají klenuté, mohutné refrény. Když v roce 2004 přišli s debutovým albem Hopes and Fears, byla z toho celkem událost. Prodalo se ho více než pět milionů kusů a z Keane se stali noví miláčci publika i tisku. Není divu, byla to ideální hudba pro masy, snadno stravitelná, příjemně se poslouchající, naprosto nenáročná.



Takto se Keane ostatně prezentovali i v Praze. Jako perfektně promazané soukolí, kde dokonale šlape každé kolečko. Zpěvák Tom Chaplin byl ve skvělé formě, zpíval jak z partesu, hovořil, vtipkoval, bylo vidět, že se na koncert těšil a hodlá si ho užít se vším všudy.



Za zády mu hrála sladěná kapela a výsledek prostě nemohl žádného fandu skupiny nenadchnout. Zvlášť když čtveřice velmi záhy zařadila svůj průlomový hit Everybody’s Changing ze zmíněného debutového alba.



Keane zkrátka působili jako parta nerozlučných kamarádů z dobrých rodin, která hraje vzornou pop-rockovou muziku. Spíše tedy popovou než rockovou. Zaoblenou a vyladěnou tak, aby se lehce vstřebávala a pobavila. O nic víc nejde. Což je na druhé straně ale zároveň tak trochu zádrhel. Občas je prostě té usměvavé a všeobjímající „pohody“ zkrátka moc. V některých ne tak melodicky jiskrných písních Keane působili až moc unyle a bezkrevně. Prostě jako prvoplánoví naháněči holčičího publika, něco jako u nás třeba Marek Ztracený.



Cause And Effect Tour Keane Forum Karlín, Praha 2. února 2020 Hodnocení­: 60 %

Jen díky jejich původu nikdy nespadli do vyloženě podbízivé šmíry, v jejich písničkách je stále kus britské písničkářské tradice a melancholie. Ale srovnáme-li je s tím nejlepším, co v tomto ranku z Velké Británie vzešlo, budou Keane vždy tak trochu béčkový produkt. Byť skvěle odvedený, jak už byla řeč. Jen mám prostě raději ne tak mydlinkovou hudbu, i britský kytarový pop dokáže říznout, zadřít se pod kůži, vyhodit mozek z hlavy a přivodit skutečně euforické stavy. Nic z toho se na koncertě Keane nedělo. Byla to „jen“ vkusná a – jak už bylo řečeno – skvěle odzpívaná a zahraná zábava.



Ale nekončeme ve zlém. Vnitřně jsem se při jejich písničkách usmíval, navenek se zlehka pohupoval a těch pár opravdu ucouraných balad jsem jim odpustil. Po nich vždy následoval nějaký svižnější kousek a finále ve znamení hitovek This Is the Last Time nebo Somewhere Only We Know bylo působivé.