Iron Maiden: Milníky heavymetalové legendy dekádu po dekádě

Sedmdesátá léta: Založení o Vánocích

Psal se 25. prosinec, když baskytarista Steve Harris založil Iron Maiden. Do dnešních dní zůstává právě tento třiašedesátiletý hudebník z Londýna jediným dosud aktivním členem původní sestavy Železné panny. Inspirací k názvu byl film Muž se železnou maskou, který tehdy o Vánocích běžel v televizi. V prvních letech existence se obsazení kapely často měnilo, výjimkou nebyl ani vyhazov po jediném koncertě. Postu zpěváka se ujal Paul Di’Anno.



V druhé polovině sedmdesátých let se zrodil také originální maskot Eddie, který je s Iron Maiden dodnes neodmyslitelně spojen a pravidelně se objevuje na obalech jejich alb a singlů. Do studia se poprvé dostali v roce 1978 a následující rok vydali vlastním nákladem své první EP The Soundhouse Tapes, které obsahovalo tři skladby. Ještě na sklonku roku 1979 stihla formace podepsat nahrávací smlouvu s vydavatelstvím EMI.



Osmdesátá léta: Příchod Bruce Dickinsona a průlom

Debutové album nazvané jednoduše Iron Maiden vyšlo v dubnu 1980 a zabodovalo především ve Velké Británii, kde se probojovalo na čtvrté místo oficiálního žebříčku. O rok později zveřejněná druhá studiovka Killers se naopak do první desítky hitparády nepodívala, zato ale šířila povědomí o kapele napříč Evropou a pozvolna i mimo ni. V té době vrcholily spory s dosavadním zpěvákem Di’Annem, který byl nakonec tentýž rok kvůli problémům s alkoholem a drogami ostatními členy vyhozen.



Novou tváří kapely se stal Bruce Dickinson. A ihned s jeho příchodem začal zájem o Iron Maiden růst. Třetí řadové album The Number Of The Beast z roku 1982 znamenalo průlom. Vyšplhalo se až na vedoucí pozici britského žebříčku a dodnes je odborníky i fanoušky řazeno k tomu nejlepšímu, co kdy v žánru vyšlo. Na vlně úspěchů se Železná panna vezla i v dalších letech a stala se koncertní atrakcí objíždějící největší stadiony.

Devadesátá léta: Třetí zpěvák a slabší léta

Už na začátku poslední dekády druhého tisíciletí začal Bruce Dickinson pokukovat po sólové dráze. Vlastní albovou prvotinu Tattooed Millionaire vydal v roce 1990, trvalo však další tři roky, než se s Iron Maiden rozloučil. Těsně před svým odchodem stihl ještě se skupinou absolvovat její první koncert v České republice, který se uskutečnil v Ostravě v roce 1993. V následujících letech se kromě hudby věnoval třeba pilotování letadel.



V pořadí třetím zpěvákem v té době už legendární skupiny se stal Blaze Baley. Nahrál s ní dvě studiová alba, ta se ovšem z komerčního hlediska nepřiblížila úspěchům z Dickinsonovy éry. Baley odzpíval také dva pražské koncerty v letech 1995 a 1996. Na sklonku devadesátých let však kvůli problémům s hlasem v Iron Maiden skončil.

Nové milénum: Dickinsonův návrat

Kapela vyslyšela hlas fanoušků a znovu oslovila ke spolupráci oblíbeného Bruce Dickinsona. Ten se do sestavy vrátil už v roce 1999 spolu s kytaristou Adrianem Smithem. První album se dvěma staronovými členy vyšlo pod názvem Brave New World v roce 2000 a heavymetalovou ikonu vrátilo do popředí prodejních žebříčků. Stabilní podporu fanouškovské základny se ostříleným Britům dařilo udržet i se dvěma dalšími řadovými deskami.



Jednalo se také o koncertně velice aktivní dekádu. V České republice zahráli Bruce a spol. mezi lety 2000 – 2008 hned šestkrát, kromě Prahy i v Ostravě nebo ve Zlíně. Největší byl koncert v hlavním městě v srpnu 2008, který se konal na fotbalovém stadionu Eden.

Současnost: Albová střízlivost, koncertní štědrost

V aktuální dekádě už Iron Maiden nejsou tak aktivní v nahrávání nové hudby jako dříve. Od roku 2010 ozdobil Eddie jen dvě albové obálky – bylo tomu tak u titulů The Final Frontier z roku 2010 a o pět let mladšího The Book Of Souls. V obou případech z toho však bylo první místo britské hitparády.



Zato monstrózní světová turné kapelu dál zaměstnávají naplno. Aktuální šňůra Legacy Of The Beast, inspirovaná stejnojmennou mobilní hrou a komiksem, trvá už od května 2018 a skončit má v červenci příštího roku. V poslední várce koncertů se svých hrdinů znovu dočkají také pražští příznivci, stane se tak 7. července na Sinobo Stadium. V rámci tohoto turné půjde už o druhý koncert v naší metropoli, před dvěma lety totiž Iron Maiden se stejnou show opanovali letiště v Letňanech.