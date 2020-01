Metalová legenda Iron Maiden podle všeho dotočila nové album

Takto na sociálních sítích pravil producent Kevin Shirley: „V roce 2019 jsem v Paříži pracoval na nahrávce, která mi ještě teď zní v uších.“ Může to být vodítko, neboť zmíněnou desku The Book of Souls z roku 2015 Iron Maiden natáčeli právě v Paříži s Kevinem Shirleyem.



Další možností je, že Shirley pracoval pouze se zpěvákem Brucem Dickinsonem, který žije v Paříži a netají se chutí navázat na svou sólovou dráhu, kterou odstartoval v roce 1990, kdy už mu byl kabátek Iron Maiden příliš těsný a realizoval se albem Tattooed Millionaire. Dočasně ji ukončil v roce 2005 deskou Tyranny of Souls.



Do jeho sólové diskografie přitom patří klenoty jako Skunkworks (1996), Accident of Birth (1997) a hlavně The Chemical Wedding (1998), kterou část fandů staví i nad alba jeho domovské kapely.



Iron Maiden vznikli v roce 1975 a dnes jde o jednu z nejúspěšnějších a také nejlepších klasických metalových skupin. Natočili mnoho žánrových klasik, desky jako The Number of The Beast (1982), Powerslave (1984), strhující živák Life After Death (1985), Somewhere In Time (1986) nebo Seventh Son of A Seventh Son (1988) pomáhaly definovat a rozvíjet celé heavy metalové hnutí.



V Česku se Iron Maiden představili už několikrát, vždy ve výtečné kondici. V roce 2020, konkrétně 7. července, zahrají na pražském Sinobo Stadium.