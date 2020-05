Iron Maiden ani Guns N’Roses letos v Praze nevystoupí

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Guns N' Roses Sledovat interpreta Iron Maiden

Iron Maiden měli v Praze vystoupit v rámci turné Legacy Of The Beast Tour. Naposledy se kapela vedená baskytaristou a kapelníkem Stevem Harrisem, v hlavním městě představila před dvěma lety na fotbalovém stadionu Eden.



Iron Maiden jsou ikonickou kapelou žánru, natočili mnoho klasických alb jako The Number Of The Beast, Piece Of Mind, Powerslave nebo Seventh Son Of A Seventh Son. Byli u toho, když se ve Velké Británii počátkem 80. let koval heavy metal. Zatím poslední dvojalbum The Book Of Souls vydali v roce 2015 a počátkem letoška se objevila zpráva, že mají podle všeho hotovou novou desku.



Pokud jde o americké Guns N’Roses, vedení nevyzpytatelným zpěvákem W. Axlem Rosem, ti zrušili celou evropskou část turné Not In This Lifetime World Tour. Jeho název je mimochodem narážkou na Axlovu letitou hlášku, jestli někdy ještě stane na jednom pódiu se svým někdejším parťákem, kytaristou Slashem. Do řad kapely se před časem vrátil nejen on, ale i baskytarista Duff McKagan. Současné GN’R tedy tvoří tři pětiny nejslavnější sestavy – chybí druhý kytarista Izzy Stradlin a bubeník Steven Adler.



Nový termín koncertu Guns N’Roses bohužel zatím stanovený nebyl. „Společně to zvládneme a těšíme se brzy na viděnou,“ vzkázala skupina. Zprávy z jejího tábora rovněž opatrně hovoří o připravované nové desce, následovníkovi vymodleného alba Chinese Democracy z roku 2008.