Hraní v Irsku na ulici byla ohromná škola, říká frontman skupiny Jelen

V polovině dubna s kapelou vydáváte nové album. Jaké bude?

Dlouho očekávané, protože od naší minulé autorské desky uplynuly už více než čtyři roky. Myslím, že je to dobře. Za tu dobu jsme se všichni hudebně i lidsky posunuli, což je na nových písních znát. Samozřejmě v nich posluchači najdou všechno, co mají rádi – zapamatovatelné melodie plus texty „o něčem“. O lásce, smrti, radosti, smutku, objevování i ztrácení. Ale uslyšíte i nové vlivy, nové zvuky.

Pradědeček byl houslový virtuos. Projel celý svět s orchestry, a když si vzal prababičku, usadil se v Benátkách nad Jizerou, kde založil první nototiskárnu v Čechách. Jindra Polák