VIDEO: Jelen přišel s volným pokračováním hitu Magdaléna

Skladba Ještě jednu noc potvrzuje novou energii v jelením soundu. Pravděpodobně je nejpopovějším songem z celého alba. Překvapivě navazuje obsahem textu na píseň Magdaléna z debutu Světlo ve tmě. Frontman Jindra Polák ji napsal před šesti lety na základě útržků rozhovoru, který tenkrát vyslechl v tramvaji cestou do práce. Nový song s názvem Ještě jednu noc se stal volným pokračováním tohoto příběhu o nevěře.

„Když kluci přišli s nápadem na tuhle písničku a já začal pracovat na textu, pořád se mi do vět, které ke mě přicházely, vkrádalo téma nevěry. Najednou mi došlo, že stejně jako my, i naše Magdaléna musela za těch pár let dospět. Posunula se v životě jinam a už to dávno není ta vyjukaná holka, se kterou okolnosti mávají, jak se jim zachce. Vyrostla v sebevědomou, krásnou, dospělou ženu a místo aby se nechala vláčet osudem, drží otěže pevně v rukách. Ve chvíli, kdy jsem si tuto souvislost představil, se text psal prakticky sám,“ popisuje autor.

„Atmosféru skladby se skvěle podařilo zachytit Jonáši Červinkovi, který se chopil režie videoklipu a s minimem výrazových prostředků natočil příběh, který mnozí z nás mohou znát, mnozí jej mohou odsuzovat, ale všichni se do něj dokážeme vžít a vcítit. Magdaléna vyrostla a je jí jedno, co si o ní myslíme. Zkuste s ní prožít Ještě jednu noc, my doufáme, že se vám bude líbit,” dodává Polák.

Možnost poslechnout si nové písně „naživo“ budou mít fanoušci v neděli 11. dubna, kdy skupina Jelen od 19 hodin odehraje online koncert. V rámci vstupného bude možné získat i nové podepsané album a také si po koncertě užít online afterparty s celou kapelou.



Streamovat se bude z prostředí Loftu Bubny a kromě nového repertoáru uslyšíte i nejoblíbenější jelení hity. Poprvé se představí i nový člen kapely bubeník Vítek Polák a nebude chybět ani zpěvačka Kateřina Marie Tichá.