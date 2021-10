Těším se na Chinaski a na nezničitelnou energii Petra Jandy, říká Jindra Polák

Těšíte se na Český mejdan s Impulsem?

Těším se moc. Zahrát si v O2 Aréně pro tak obrovské množství lidí je velký zážitek. Jsme rádi, že tuhle možnost máme a vážíme si toho, že nás Impuls už opakovaně pozval.

Nevystupujete na téhle akci poprvé – co pro vás tato oslava české muziky znamená?

Spoustu věcí na různých úrovních, hlavně je to ale velká čest. Na té akci vystoupí hvězdy české hudební scény. Od legend, jakými jsou Olympic nebo paní Rottrová, přes stálice jako jsou Chinaski až po současné popové hvězdy. Na muzice některých z nich jsme vyrůstali, jiné zase pravidelně potkáváme na festivalech a jsou to naši kamarádi. To, že s nimi sdílíme společné pódium, pro nás znamená, že jsme si na české hudební scéně našli svoje místo, znamená to, že lidé mají naše písničky rádi a vzali je za své. Pro nás je to splněný sen.

Na čí vystoupení jste nejvíc zvědavý?

Ještě jsem neviděl Chinaski naživo v nové sestavě, takže na ně. U Olympicu, hlavně u Petra Jandy, obdivuju nezničitelnou energii. S Mirai se potkáváme často, jsou to kamarádi a jejich show je vždycky zážitek. Xindl a Michal Hrůza jsou standardně skvělí a paní Rottrová je úžasná dáma. Asi bych řekl, že se těším na celý večer.

V prosinci vás čeká koncert v O2 universu, kterým uzavřete turné Věci a sny. Připravujete se na něj nějak speciálně?

Bude to náš zatím největší samostatný koncert, vygradování celého turné, na kterém představíme písničky z nového alba, které zároveň také pokřtíme. Samozřejmě zazní i klasické hity a písničky, bez kterých už by žádný jelení koncert nebyl kompletní. Chystáme i pár překvapení, která zatím nechceme prozrazovat. Rozhodně se je na co těšit.

S albem Věci a sny jste se představili v čerstvé podobě – jak zpětně hodnotíte jeho dopad mezi fanoušky? Přijali ho tak, jak jste si představovali?

Přijali ho daleko lépe. Ta deska vznikla zhruba pět let od našeho předchozího autorského alba Vlčí srdce. Za tu dobu jsme se všichni posunuli, jak lidsky, tak hudebně a na nahrávce je to znát. Na jedné straně jsou tam samozřejmě všechny ingredience, které dělají Jelena Jelenem – jasné, chytlavé melodie, které si každý může zazpívat a české texty „o něčem“, zkrátka pořád je na prvním místě písnička.

Na straně druhé jsme použili nové zvukové prvky, jednou z velkých změn je použití celé bicí soupravy a s tím spojený příchod nového člena, bubeníka Víti Poláka. Byli jsme hodně zvědaví, jak budou fanoušci na změny reagovat, trochu jsme se báli, ale vlna nadšených reakcí byla obrovská a už teď si s námi nové písničky na koncertech zpívají se stejným nasazením jako třeba Magdalénu.