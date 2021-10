RECENZE: Elton John v lockdownu zrealizoval pestrou a zábavnou desku

Jste-li zpěvák či hudebník, jemuž koncertní plány zhatí covid a omezení s ním spojená, můžete to řešit i tak, že se zavřete doma a nahrajete a vydáte novou hudbu. A když se jmenujete Elton John a zná vás prakticky celý svět, můžete si do studia sezvat pár kamarádů z branže – Eddieho Veddera z Pearl Jam, Nicki Minaj, Stevieho Wondera nebo Stevie Nicks. Výsledkem pak může být třeba deska nazvaná prostě The Lockdown Sessions.

Většina písniček vznikala „na dálku“, přes Zoom, což je způsob, kterým Elton John podle vlastních slov dosud nepracoval. Pokud došlo na setkání ve studiu, byli jednotliví aktéři odděleni skleněnou stěnou.

Už z názvu je jasné, že to nemá být nějak „ambiciózní“ nahrávka, spíše jde o desku točenou vyloženě pro radost a potěchu zúčastněných, přičemž spokojeni by měli být i Johnovi fanoušci. Tedy pokud nejsou úzkoprsí a nebudou se horšit nad úvodní Cold Heart (PNAU remix), což jsou do sebe vmíchané skladby Sacrifice a Rocket Man, v níž hostuje zpěvačka Dua Lipa.

Deska nestojí jen na původním autorském Eltonově materiálu. Obsahuje například coververzi balady Nothing Else Matters od Metalliky s hostující Miley Cyrus, která už vyšla na desce The Metallica Blacklist, nebo svérázně uchopenou It’s A Sin z repertoáru Pet Shop Boys. Mimochodem, není těžké uhádnout, proč si Elton John vybral právě tuhle písničku. Její textové poselství mu nejspíš mluví z duše.

Z dalších kooperací se sluší zmínit třeba účast virtuální kapely Gorillaz v jejich skladbě The Pink Phantom. Je to zkrátka hudebně pestrá koláž, na níž ale metalová balada a taneční „tucárna“ Orbit s hostujícím producentem SG Lewisem koexistují zcela přirozeně a bez výraznějších švů.

Pojítkem je jednak Johnův hlas a charizma, jednak nevyřčená, jen mezi řádky tušená snaha postavit se hudbou bezútěšné situaci a alespoň něco společně vytvořit. Bez patosu a plácání se po ramenou, jak jsme skvělí. Plusem The Lockdown Sessions je totiž bezprostřednost a samozřejmost. Krásně patrné je to třeba v duetu Simple Things se zpěvačkou Brandi Carlile.

The Lockdown Sessions Elton John Hodnocení­: 70 %

Každý si může vybrat příspěvek podle svého vkusu. Pro popaře je tu Beauty In The Bones s hostujícím Jimmie Allenem, rockeři sáhnou po odpíchnuté E-Ticket, což je Eltonova již zmíněná kooperace s Eddiem Vedderem a nutno říct, že jim to spolu ladí opravdu náramně.

V této souvislosti se nabízí otázka, kam se poděl Johnův velký obdivovatel W. Axl Rose, frontman Guns N’Roses? Vzhledem k jeho komplikované povaze je ale možná lepší, že chybí. Jinak by toto album vyšlo až někdy v budoucím životě všech zúčastněných. Což by, vzhledem k jeho kvalitám, byla škoda.