VIDEO: Nový vánoční hit? Merry Christmas přejí Ed Sheeran a Elton John

Skladbu společně napsali oba hlavní protagonisté a její vydání oznámili na sociálních sítích prostřednictvím videa natočeného podle ikonické scény z filmu Láska nebeská.

Videoklip ke skladbě je inspirován slavnými vánočními klipy jako Last Christmas od Wham! nebo Stay Another Day skupiny East 17. Kromě Johna a Sheerana se v něm objevuje několik hostů, například členové britské kapely The Darkness, komik, herec a filmový kritik Jonathan Ross nebo raper Big Narstie.

Připomeňme, že Ed Sheeran je aktuálně nominován na Grammy. Pilotní singl Bad Habits z nové desky Equals je na seznamu kandidátů v kategorii Skladba roku. Zároveň si ryšavý hudebník odnesl dvě sošky z nedávného předávání evropských cen MTV, další dvě ocenění v podobě titulů Nejlepší mezinárodní zpěvák a Nejlepší mezinárodní skladba roku má z francouzských NRJ Music Awards.