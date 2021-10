Ed Sheeran vydal nové album, kvůli covidu ho bude propagovat online

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Ed Sheeran

V neděli 24. října na svém instagramovém účtu Ed Sheeran oznámil, že byl pozitivně testován na koronavirus, čili musí zůstat v karanténě. Nemoc mu kromě jiného zkřížila plány na propagaci nového alba, které vydal právě ve středu. Podle všeho se ale cítí dobře, neboť počítá s plánovanými rozhovory, jen je bude muset uskutečnit online.

Nejistá je jeho účast v pořadu Saturday Night Live, kde by měl desku také představit. Díl, v němž by měl být hlavní hvězdou, se má vysílat 6. listopadu a je otázka, zda bude do té doby v pořádku.

„Omlouvám se všem, které jsem zklamal. Zůstaňte všichni v bezpečí,“ zakončil zpěvák svůj příspěvek na sociálních sítích.

Paradoxní je, že covid Sheerana zastihl v době, kdy podle vlastních slov najel na nový životní režim, omezil donášková jídla, smažené pochutiny a dvě lahve vína za večer. Místo toho začal cvičit.

„Nového“ Sheerana představuje i nové album. Už před vydáním avizoval změnu stylu a zvuku, která možná některé jeho fanoušky zaskočí a překvapí. Další novinkou je vystupování s kapelou, doposud koncertoval jen sám s kytarou a looperem.

Zpočátku to od nás všech bylo celkem nervózní a ztuhlé, ale teď už jsme uvolněnější. Vnímám to jako další fázi kariéry,“ dodal Sheeran.