VIDEO: Chinaski mají chuť zlobit. Kapela natočila svůj nejodvážnější klip

„Mám chuť zlobit se během loňského léta stala hymnou všech, kteří se přichází na naše koncerty bavit. A baví i nás. Proto jsme se rozhodli oslovit režiséra Michala Skořepu, jehož pojetí klipů nás neskutečně baví a přišlo nám, že právě on je pro tuto píseň nejlepší volbou,“ říká k uvedení nového klipu frontman Chinaski Michal Malátný.

Na scénáři i produkci se podílela celá kapela, z velké části se do ní promítly nápady Michala Malátného, které režisér převedl do pravděpodobně nejodvážnějšího počinu, který kdy skupina udělala. Nadsázku klipu umocňuje i to, že si v klipu zahrály Malátného dcery i manželka, ale také věrní fanoušci a kamarádi Chinaski. Natáčení probíhalo ve zkušebně kapely, čili je možné nahlédnout do míst, kde vznikají nové písně i nápady. V kostýmu růžového králíka se v klipu v epizodní roli představí František Černý ze skupiny Čechomor.

Kapela Chinaski slaví třicáté výročí od vydání prvního alba a při této příležitosti ve studiu Rockfield znovu nahrála deset starých písniček v nových úpravách.

„Během roku se jich fanoušci dočkají i s novými klipy. Některé z našich největších hitů jako je Drobná paralela nebo Punčocháče totiž nikdy neměly svůj klip, což nám přišlo jako velká škoda. Teď ho dostanou a sami se na to moc těšíme“, doplňuje plány skupiny Michal Malátný.

Oslavy vyvrcholí 11. a 12. prosince v pražské O2 areně, kde Chinaski odehrají dva koncerty.

„Bylo pro nás krásným překvapením, jak rychle se první koncert vyprodal. Proto jsme se rozhodli přidat druhý hned o den později. Děkujeme našim fanouškům za to, jak rychle mizí lístky i na něj. Je to pro nás velký závazek a můžeme slíbit, že ze sebe na koncertech vydáme to nejlepší. Rozhodli jsme se, že zahrajeme prodloužený playlist a fanoušci uslyší třicet písní, které k naší kapele neodmyslitelně patří,“ uzavírá Michal Malátný.

Mezi třicítkou hitů, které kapela zahraje, ale jejichž seznam zatím tají, mají být i písně, které na vystoupeních Chinaski mnoho let nezněly.