TRENDY V KLIPECH: Chinaski vydali píseň od zesnulého kamaráda, Vojtaano volá po míru

Chinaski – Smůla

Michal Malátný prozradil, že píseň Smůla původně nechtěli dát na desku Frihet. Text k ní totiž napsal jejich kamarád, režisér Martin Dolenský, který v roce 2017 zahynul při autonehodě. Nakonec se ale rozhodli píseň vydat a natočit k ní zajímavý videoklip. Ten režírovala Františka Bakošová a vymyká se všemu, co dosud skupina vydala.

„Svěřili jsme studentům v čele s studentkou kamery z FAMU. Dostala na výběr ze tří písniček, vybrala si Smůlu. Dostali úplně volnou ruku, plnou důvěru. Celá kapela je z toho nadšená a je to jeden z nejhezčích klipů, který máme,“ řekl Michal Malátný, který bude hostem hitparády KitKat Óčko Chart. „I když je to o smůle, tak myslím, že to nakonec vyzní pozitivně,“ dodal.

Vojtaano – V míru

Písničkář Vojtaano pustil do světa píseň, v níž volá po míru. Jde spíš o mír osobní, ale v aktuální světové situaci by jeho návykový refrén mohl oslovit široké publikum. V převleku za klíště hledá v klipu klid a mír a najde ho v podobě spřízněné duše, kterou si zahrála jeho manželka. Píseň je z nového alba s názvem Do trojky, které Vojtaano pokřtí 1. listopadu v klubu Futurum.

Jung Kook – 3D

Zástupci k-popu zásobují své fanoušky týden co týden novými klipy. Jung Kook je členem populární skupiny BTS. Pro song 3D přizval amerického rappera Jacka Harlowa. Píseň zabodovala v hitparádách po celém světě. Videoklip 3D vidělo za tři týdny 46 milionů fanoušků a stal se 12. nejúspěšnějším hudebním videem na světě.

Troye Sivan – One Of Your Girls

Australský herec, zpěvák a model Troye Sivan se pro píseň inspiroval svými vztahy s muži, kteří se identifikovali jako heterosexuálové. „Víte, co je zajímavé? Za posledních pár let jsem měl už docela dost zážitků s hetero kluky, nebo prostě kluky, kteří se jako hetero označují. Nejspíš to byli podobní kluci, jací mě na střední škole šikanovali,“ popsal. V klipu se proměnil v krásnou ženu. Fanoušci jsou proměnou uchváceni a klip považují za přelomový. „Tohle je budoucnost. Díky, že vždy posouváš hranice,“ napsal pod klipem na YouTube jeden z fanoušků.