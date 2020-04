Zemřel Gene Deitch, který k nám přivezl animaci Toma a Jerryho

Deitch žil v Praze přes půl století, v československé koprodukci natočil protiválečný film Munro, který v roce 1961 získal Oscara za animaci. V knize Z lásky k Praze psal o Jiřím Trnkovi, Jiřím Brdečkovi či o promarněné šanci natočit v Praze animovaného Tolkienova Hobita s Trnkovými postavami.

Do bývalého Československa přijel Deitch z Hollywoodu v roce 1959. „Vymínil jsem si, že tu nezůstanu více než deset dní, ale osudové setkání s producentkou studia Bratři v triku Zdenkou Najmanovou můj pobyt protáhlo,“ zmiňoval svou manželku.

Gene Deitch se narodil 8. srpna 1924 v Chicagu. Jako animátor získal na přelomu 40. a 50. let dvakrát Zlatou medaili New York Art Directors Club za nejlepší televizní reklamu a dané práce se jako vůbec první dostaly do Muzea moderního umění v New Yorku.

V Praze natočil dvanáct dílů seriálu Tom a Jerry a některé příběhy Pepka námořníka, zdejší úřady prý nikdy do jeho práce nezasahovaly. Jeho film Obři z roku 1969 byl však komunisty zakázán za kritiku sovětské invaze.

„Jsem rád v Praze, miluju ji a jsem tu šťastný. Natočil jsem přes sedmdesát animovaných filmů a sedm televizních seriálů,“ shrnul svou kariéru, završenou cenou za přínos animaci Annie Winsor McCay Award.