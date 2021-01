Vítězem celosvětových loňských tržeb je čínský válečný film Osm set

Právě osm set vojáků bránilo v roce 1937 šanghajské skladiště před japonskou přesilou a historický bitevní monument trvající bezmála dvě a půl hodin si z pokladen kin celosvětově odnesl vítězných 461 milionů dolarů. Přitom naprostou většinu částky nasbíral v Číně.

Stříbrnou pozici obsadila americká krimikomedie Mizerové navždy, která svůj start stihla ještě před vypuknutím pandemie; její celosvětové tržby činí 426 milionů dolarů.

Pomyslný bronz pak patří rovněž čínské produkci, povídkovému snímku Můj lid, má vlast, který v závěru roku dotáhl tržby na 422 milionů dolarů a vyhodil tak ze sedla sci-fi Tenet. Snímek režiséra Christophera Nolana musel premiéru odložit, poté zkusil štěstí v létě a jeho celosvětové tržby se zastavily na čtvrté pozici u sumy 362 milionů dolarů.



Pátou příčku drží opět Asie, tentokrát japonská animovaná fantasy Demon Slayer the Movie: Mugen Train s 318 miliony dolarů. Následující dvě místa náležejí dětské, respektive rodinné podívané: Ježek Sonic si napříč světem připsal na tržbách 310 milionů, Dolittle 246 milionů dolarů.

Do vedoucí desítky se dostal ještě další čínský příspěvek, znovu animovaná fantasy Legend of Deification, a také ona vydělala naprostou většinu z 240 milionů dolarů mimo Severní Ameriku. Až za ní se umístil komiks Birds of Prey - Podivuhodná proměna Harley Quinnové – a tím končí výčet titulů, jejichž tržby se loni dostaly nad dvě stě milionů dolarů.



Předpokládaný komiksový hit Wonder Woman 1984, který si po odkladech stanovil start až na Vánoce, se neprobojoval ani nad hranici sto milionů dolarů. Animovaná novinka z Pixaru nazvaná Duše pak stihla výhradně na americké půdě nasbírat jen sedm milionů dolarů.