RECENZE: Kdy je i Karel Roden bezmocný. Filmový Indián dostal nulu

Naši herci bývají zhusta trpně postrkováni do úloh spasitelů kdejaké rádoby komedie, nejen Ondřej Vetchý v Prezidentce by o tom mohl vyprávět. Nicméně existuje jistá hranice, za kterou už nepomůže ani spolehlivé jméno, ba ani svěcená voda.

Na ni právě narazil Karel Roden, střídavě bezradný a bezmocný tváří v tvář postavě nechutně bohatého developera necitelného k přírodě i lidem, kterého polepší až duch pohřbívaného indiánského náčelníka, jenž do podnikatele vstoupí během jeho letu nad rezervací.

Co hůř, duch Bílého jelena ke svému nositeli nabádavě hovoří, což pro diváka znamená úmornou lavinu frází jako z motivační příručky, navíc opakovanou. Zato tvůrcům repete přináší výhodnou obezličku. Než totiž Rodenův hrdina svému okolí přetlumočí, co mu náčelník našeptává, prázdný filmový čas vycpávaný sponzorskými vozy zase navenek o něco nakyne.

Za vůkolní nicotu Roden vskutku nemůže, navíc v pekle není sám, takže se může škodolibě bavit, jak jeho filmová manželka bojuje s výlevy typu „Stalo se z tebe nepřístupné monstrum“ a jejich dcera, punková ekologická aktivistka, zachraňuje stromy. Zaměstnanci úhledně rozdělení do táborů zrádných a věrných pak zdánlivě korunují krkolomnost zápletky.

Jenže to nejhorší má teprve přijít v podobě retrospektivní, až parodicky kašírované romance Old Shatterhanda a Nšo-či v opačném gardu, indiánského mladíka a bílé dívky, předstírající americkou Nebrasku 60. let.

Fakt, že kostrbatá love story vyvrcholí na současném Slovensku slzavým povzdechem, kterak prohnilí komunisté ničili osudové lásky, už diváka svádí k podezření, jestli se náhodou nestal nedobrovolným, nic netušícím účastníkem vědeckého experimentu zkoumajícího, kolik člověk za svou investici do vstupenky vydrží, nežli začne křičet a práskne za sebou dveřmi.

Vlastně by stačilo shrnout, že Indián zosobňuje hloupou, nudnou, školáckou, tupě mravoličnou a řemeslně děravou zbytečnost, na niž je škoda plýtvat slovy – a beztak se jimi vystihnout ani nedá.

Indián Režie Tomáš Svoboda, hrají Karel Roden, Vica Kerekesová, Martin Myšička Hodnocení: 0 %

Jenže za devadesáti minutami nevěřícnosti, během nichž se publiku dostane poučení, že „v každém zápasí dobrý vlk se zlým“ a že „země je matka nás všech“, se tají jedna velká záhada, neřkuli zázrak.

Jak je možné, že takový projekt vůbec někdo přijal, schválil, zaplatil? Jak režisér Tomáš Svoboda a jeho spoluscenárista, bratislavský producent Patrizio Gente, dokázali z Indiána uplést dokonce koprodukci tří zemí, jmenovitě Česka, Slovenska a Polska? Jakým kouzlem očarovali partnery včetně televize Prima? A kde našli odvahu žádat premiérové vstupné?

Pro předražený plyn, benzín, potraviny nebo služby používáme pojem nestydatost. Je načase, abychom podobné výrazy vpustili i do oblasti, kde se v očekávání ještě křiklavějších výtvorů zpravidla při hodnocení milosrdně balancuje někde mezi pěti a deseti procenty. Ale za co?