TELEVIZIONÁŘ: Vyladí na Vánoce spíše hodný Indián, či zlý Megahroznýš?

Takže sobotní ČT1 zopakuje druhý díl Anděla Páně a Nova rodinnou veselohru S tebou mě baví svět, zatímco ČT2 nasadí dvě zahraniční komedie původem ze 70. let, americký Podraz a francouzského Nenapravitelného, jímž je pochopitelně Jean-Paul Belmondo.

Stejná sedmdesátková éra se shodou okolností vynoří na půdorysu londýnské punkrockové revoluce rovněž ve filmu Cruella, jenž si odbude svou televizní premiéru na Primě.

Ovšem předvečer hlavních svátků vykazuje současně i záhady v podobě titulů, které by soudný plánovač programu zasunul co možná nejdále od jakýchkoli slavnostnějších dat. Do této kategorie spadají vesměs domácí filmy jako Kameňák 4, Doblba nebo Pepa, jejichž příslib smíchu se ve skutečnosti mění spíše ve zbožné přání tvůrců.

Nejnovější z nich, Indián, by možná chtěl vyladit spirituální rozpoložení publika, jenže nudná ekologická agitka o dobrém indiánském náčelníkovi, jehož duch posmrtně vstoupí do nemilosrdného obchodníka za účelem cynikova prozření a polepšení, se až tragicky míjí zamýšleným účinkem.

To už možná lepší službu udělá béčkový akční horor Megahroznýš, který je docela obyčejně hloupý naprosto krystalicky, bez převleků za morálního kazatele, a díky levným trikům obstarožního typu dokonce ani nevyděsí.

Navíc po brakovém gumovém hadovi z nabídky stanice Prima Cool bude člověk smířlivější vůči všemu, co by jej pak na vánoční obrazovce mohlo zaskočit.