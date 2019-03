RECENZE: Co jsme komu zase udělali, ptají se Donutil s Balzerovou

V komedii Co jsme komu udělali? museli usedlí manželé se skřípěním zubů provdat moderní dcery za Araba, Žida, Číňana a Afričana. V pokračování Co jsme komu zase udělali?, které nyní dorazilo do kin, vymýšlejí lest, jak je i s vnoučaty udržet doma; ve Francii.