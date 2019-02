DO KINA: Půvab zařizuje Keira Knightley, rodinnou zábavu Francie

Pod názvem Co jsme komu zase udělali? se vrací manželský pár, který minule provdal dcery za Araba, Žida, Číňana a Afričana. Aby je i s vnoučaty udržel doma ve Francii, musí je přesvědčit, jak sladce se tu žije.

Životopis francouzské spisovatelky pojmenovaný Colette: Příběh vášně vznikl kupodivu v britské produkci. Titulní roli ženy, která objevuje pařížské salony i lesbickou lásku, hraje Keira Knightley.

Krimithriller Jižní vítr dorazil ze Srbska. Mladý hrdina pracuje pro skupinu zlodějů aut, kterou vede ostřílený mafián. A právě svého šéfa zavleče mladík do hrozící války balkánských gangů.

Americký horor Všechno nejhorší 2 navazuje na zápletku prvního dílu, v němž studentka zažívala den co den vlastní smrt. I když svého vraha nakonec odhalila, v časové smyčce se octne znovu.

Dobrodružný příběh Yomeddine zastupuje málo známou egyptskou kinematografii. Líčí, jak se muž stižený leprou odhodlá opustit kolonii pro postižené a na stará kolena vyrazí jen se svým oslem na dlouhou cestu.

Poté, co loni vyhrál karlovarský festival, jde do kin rumunský film „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“. Divadelní aktivistka v něm chystá provokativní inscenaci etnického masakru z roku 1941. Ukázky a komentář najdete na videu.