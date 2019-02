Dva Oscary má Roma, komiks Black Panther i film o Mercurym už tři

Sošku pro nejlepší herečku ve vedlejší roli si odnesla Regina Kingová za černošské drama If Beale Street Could Talk (Kdyby Bealeova ulice mohla mluvit). Poděkovala své mamince: „Naučila jsi mě, že Bůh je mi vždy nakloněn. A nyní je jasné, že je stále dobrotivý.“

Z herců ve vedlejší roli zvítězil Mahershala Ali, který v komediální road movie Zelená kniha hraje černošského pianistu na turné po rasistickém Jihu 60. let. „Chci tu cenu věnovat své babičce, která mě učila myslet pozitivně,“ řekl Ali, jenž už má druhého Oscara, prvního dostal předloni za Moonlight.

Zelená kniha dostala též Oscara za původní scénář, který napsali Nick Vallelonga, Brian Currie a režisér snímku Peter Farrelly. Za adaptovaný scénář byl poctěn tým příběhu BlacKkKlansman.

John Warhurst a Nina Hartstoneová dostali cenu za střih zvuku hudebního životopisu Bohemian Rhapsody, za zvuk téhož snímku si sošku odnesli Paul Massey, Tim Cavagin a John Casali, za střih John Ottman.

Nejlepší kostýmy navrhla Ruth Carterová pro marvelovský komiks Black Panther, za jehož výpravu mají Oscara také Hannah Beachlerová a Jay Hart, za hudbu pak ještě Ludwig Göransson.

Duet Shallow z filmu Zrodila se hvězda zabodoval v kategorii písní, cenu mimo jiné převzala Lady Gaga. Za masky k filmu Vice byli odměněni Greg Cannom, Kate Biscoeová a Patricia DeHaneyová, příběh dobývání Měsíce První člověk má cenu za vizuální efekty pro tým, jejž tvoří Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles a J.D. Schwalm.

Nejlepším celovečerním animovaným filmem je Spider-Man: Paralelní světy, Oscar za krátký animovaný snímek má Bao. Cenu za nejlepší dlouhometrážní dokument si odnáší Free Solo (Sólový výstup), svědectví o mimořádném horolezeckém výkonu, které zaznamenali Jimmy Chin a Elizabeth Chaiová Vasarhelyová. Z krátkých dokumentů vyhrála Perioda. Konec řečí, natočená v produkci Netflixu, z krátkých hraných děl zvítězila Barva kůže.

Za kameru byl vyznamenán Alfonso Cuarón, tvůrce snímku Roma, který zvítězil také v kategorii cizojazyčných děl. Kdyby Roma vyhrála Oscara i za nejlepší film, bylo by to v dějinách vůbec poprvé. Díky ní by poprvé stála na nejvyšším stupni i produkční společnost Neflix.

Osm nominací získala nová verze hudební romance Zrodila se hvězda, jíž kraluje zpěvačka Lady Gaga. Favoritkou mezi herečkami v hlavní roli je však Glenn Closeová v dramatu Žena.

Mezi herci se zase jako nejsilnější kandidát jeví Rami Malek, jenž v životopisu Bohemian Rhapsody ztělesnil Freddieho Mercuryho ze skupiny Queen. Právě kapela Queen ceremoniál zahájila skladbami We Will Rock You a We Are The Champions.

Letošní slavnost se koná bez ústředního moderátora, protože černošský komik Kevin Hart se vysněného postu vzdal kvůli svým dávným žertům na adresu homosexuálů.

Pořadatelé také slíbili, že délku televizního přenosu, který měl loni historicky nejnižší sledovanost, udrží pod třemi hodinami.