GLOSA: Oscary mohly změnit dějiny. Ale v poslední chvíli se zase lekly

6:45 , aktualizováno 6:45

Americká filmová akademie by si mohla do štítu vetknout alibistické heslo „Je to silnější než my.“ Chyběl poslední krůček, aby po ceně za nejlepší režii, kameru a cizojazyčný snímek brala i Oscara pro nejlepší film mexická Roma: jako vůbec první neanglicky mluvený film v dějinách. Jenže odvaha došla.