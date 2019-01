Oscara může získat Roma, Lady Gaga i Rami Malek za roli Mercuryho

Oscary 2018 Přehled vybraných nominací Nejlepší film: Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Favoritka

Roma Vice (Viceprezident)

Zelená kniha

Zrodila se hvězda Režie: Alfonso Cuarón - Roma

Jorgos Lanthimos - Favoritka

Spike Lee - BlacKkKlansman

Adam McKay - Vice (Viceprezident)

Pawel Pawlikowski - Studená válka Herec v hlavní roli: Christian Bale - Vice (Viceprezident)

Bradley Cooper - Zrodila se hvězda

Willem Dafoe - At Eternity's Gate (U bran věčnosti)

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Zelená kniha Herečka v hlavní roli: Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Closeová - Žena

Olivia Colmanová - Favoritka

Lady Gaga - Zrodila se hvězda

Melissa McCarthyová - Can You Ever Forgive Me? (Odpustíš mi někdy?) Herec ve vedlejší roli: Mahershala Ali - Zelená kniha

Adam Driver - BlacKkKlansman

Sam Elliott - Zrodila se hvězda

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me? (Odpustíš mi někdy?)

Sam Rockwell - Vice (Viceprezident) Herečka ve vedlejší roli: Amy Adamsová - Vice (Viceprezident)

Marina de Taviraová - Roma

Regina Kingová - If Beale Street Could Talk (Kdyby Bealeova ulice mohla mluvit)

Emma Stoneová - Favoritka

Rachel Weiszová - Favoritka Neanglicky mluvený film: Kafarnaum - Libanon, režie Nadine Labakiová

Roma - Mexiko, režie Alfonso Cuarón

Studená válka - Polsko, režie Pawel Pawlikowski

Werk ohne Autor (Dílo bez autora) - Německo, režie Florian Henckel von Donnersmarck

Zloději - Japonsko, režie Hirokazu Kore'eda Nejlepší animovaný film: Mirai

Psí ostrov

Raubíř Ralf a internet

Spider-Man: Paralelní světy

Úžasňákovi 2 Kamera: Alfonso Cuarón - Roma

Caleb Deschanel - Werk ohne Autor (Dílo bez autora)

Matthew Libatique - Zrodila se hvězda

Robbie Ryan - Favoritka

Lukasz Žal - Studená válka Původní scénář: Deborah Davisová a Tony McNamara - Favoritka

Paul Schrader - Zoufalství a naděje

Nick Vallelonga, Brian Currie a Peter Farrelly - Zelená kniha

Alfonso Cuarón - Roma

Adam McKay - Vice (Viceprezident) Scénář podle předlohy: Joel a Ethan Coenovi - The Ballad of Buster Scruggs (Balada o Busteru Scruggsovi)

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott a Spike Lee - BlacKkKlansman

Nicole Holofcenerová a Jeff Whitty - Can You Ever Forgive Me? (Odpustíš mi někdy?)

Barry Jenkins - If Beale Street Could Talk (Kdyby Bealeova ulice mohla mluvit)

Eric Roth, Bradley Cooper a Will Fetters - Zrodila se hvězda Hudba: Terence Blanchard - BlacKkKlansman

Nicholas Britell - If Beale Street Could Talk (Kdyby Bealeova ulice mohla mluvit)

Alexandre Desplat - Psí ostrov

Ludwig Göransson - Black Panther

Marc Shaiman - Mary Poppins se vrací Nejlepší píseň: All The Stars - hudba a text Mark Spears, Kendrick Lamar Duckworth, Anthony Tiffith a Solana Roweová; Black Panther

I'll Fight - hudba a text Diane Warrenová; RBG

The Place Where Lost Things Go - hudba a text Marc Shaiman a Scott Wittman; Mary Poppins se vrací

Shallow - hudba a text Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando a Andrew Wyatt; Zrodila se hvězda

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - hudba a text David Rawlings a Gillian Welchová; The Ballad of Buster Scruggs (Balada o Busteru Scruggsovi)