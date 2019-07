RECENZE: Komedie Late Night páchá na Emmě Thompsonové atentát

Čistě matematicky vychází hodnocení půl na půl. Emma Thompsonová je i v nudné novince kin Late Night takřka stoprocentní, všechny ostatní položky se blíží nule. A když už se zdá, že se známka na padesáti procentech může ustálit, ve finále strhne body agitační dovětek „rok poté“, za který by měli autorku pokutovat.

Jenže dotyčná autorka, ale také herečka a producentka Mindy Kalingová, je nedotknutelná. V Late Night si napsala tak trochu autobigrafickou roli ne právě atraktivní Američanky indického původu, která se přesto prosadila v showbyznysu. Prakticky je to její postava, kdo stárnoucí moderátorce televizního pořadu v podání Thompsonové otevře svou upřímností oči i srdce, polidští její chování ke spolupracovníkům a dodá jí druhý dech.



Hraje se tedy stejná písnička jako v komedii Ďábel nosí Pradu, v níž si rovněž nadšená novicka získala uznání slavné obávané šéfové. Ovšem tam bavily obě, povýšená Meryl Streepová i nemotorná Anne Hathawayová při své proměně z ošklivého kačátka. Kdežto Kalingová ve své roli Thompsonovou zásobuje vesměs jen obecnými ušlechtilými poučkami – a hlavně neumí hrát, což při jejich konfrontačních scénách vyloženě bije do očí.

Nadto Late Night slibuje zábavu už proto, že se odehrává v zákulisí takzvané late night show, která by měla vtipem vyloženě hýřit. Nicméně většina žertů se bezzubě točí kolem politicky korektní rozmanitosti, tedy od tmavé ženy v prostředí nadutých bílých mužů, kteří si zabrali i dámské záchody, až po stesk, co si počne padesátnice v Hollywoodu, kterou chtějí před kamerou nahradit mladším a vulgárnějším kolegou, idolem sociálních sítí. Ještěže tu co pět minut zazní spasitelné „Nevzdávej to!“

Vedle Thompsonové, jejíž břitká ironie dává melodramatu alespoň trochu zralého nadhledu, zbývá jediný zajímavý prvek, totiž mechanismus výroby každodenní relace, na jejímž počátku stojí armáda scenáristů hledajících inspiraci v ranních novinách a na konci zářivá světla reflektorů ve studiu, kde předem připravené, probrané a zkrácené glosy hvězda předčítá. Člověk si maně vzpomene, kam mohl svůj pokus o podobný typ pořadu dovést Leoš Mareš, kdyby měl k dispozici takové zázemí silné stanice.

Late Night USA, 2019, 102 min Režie: Nisha Ganatra Scénář: Mindy Kaling Hrají: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella, Paul Walter Hauser, John Early, Ike Barinholtz, Marc Kudisch, Amy Ryan, Megalyn Echikunwoke, Bill Maher, Seth Meyers, Annaleigh Ashford, Halston Sage, Maria Dizzia, Sakina Jaffrey, Faith Logan, Doris McCarthy Hodnocení­: 45 %

Jenže o profesní tajemství v Late Night tolik nejde, pokud se pomine snaha o zvýšení sledovanosti ve stylu „vyjdi s kamerou mezi lid“. Naopak sem autorka pašuje románky na pracovišti včetně skandálů a slz, které zápletku ještě rozdrobí.

Přestože plochá až úmorná podívaná páchá na Emmě Thompsonové atentát, herečka si v ní dokáže najít i okamžiky, které se zaryjí do paměti. Třeba když obviní současnou mladou generaci ze zneužívání katarze: „Myslíte si, že když uděláte veřejné doznání, že se vám automaticky dostane vykoupení!“

Bohužel právě k takové zpovědi od srdce k srdci donutí tvůrci Late Night nakonec i hrdinku Thompsonové.