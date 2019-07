DO KINA: Zazpívají The Cure i Pavarotti, vrací se Rudolf Hrušínský

Do kina Sledovat další díly na iDNES.tv

Trezorový Spalovač mrtvol, v němž se potkali Rudolf Hrušínský a Vlasta Chramostová, má dokonale vyčištěnou podobu. Bohužel se jí nedožili režisér Juraj Herz ani kameraman Stanislav Milota.

Současnou domácí tvorbu zastupuje rodinný příběh Uzly a pomeranče. Vznikl podle knihy Ivy Procházkové, která k premiéře vychází znovu, a líčí zmatky dospívání na pozadí sociálních proměn pohraničí.

Americká tragikomedie Devadesátky je režijní prvotinou herce Jonaha Hilla. Také tady jde o dospívání, ale v chudé čtvrti pod kalifornským sluncem v náladě 90. let.

Rovněž akční komedie Spolujízda dorazila ze Států. Nesmělý řidič Uberu v ní veze policistu na stopě zločinců, s nímž prožije bláznivou noční jízdu podsvětím.

Horor Kořist režíroval Alexandre Aja, tvůrce snímku Piraňa 3D. Tentokrát místo útočných ryb ohrožují hrdinku a jejího otce jednak hurikán, jednak armáda aligátorů.

Komedii Late Night vládne Emma Thompsonová coby slavná televizní moderátorka, jejímuž pořadu začne klesat sledovanost. Takže si přivede mladou posilu.

Hudební dokument Pavarotti natočil oscarový režisér Ron Howard jako příběh chudého italského chlapce, který se na operních jevištích stal v podstatě světovou rockovou hvězdou.

Koncertní snímek The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London přináší záznam loňského vystoupení, kterým britská kapela oslavila s fanoušky čtyřicet let na scéně.

Na děti myslí animovaná pohádka Willy a kouzelná planeta. Malý hrdina se po nehodě vesmírné lodi dostane v záchranné kapsli na neznámou planetu. Naštěstí má s sebou kamaráda robota. Ukázky a komentář najdete na videu.