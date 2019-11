RECENZE: Vánoce, charita, zubaté Jezulátko. Komedie Last Christmas

Novinka Last Christmas, která svým názvem odkazuje k hitu George Michaela, má dvě jistoty. Jednak kulisy adventního Londýna, jednak Emmu Thompsonovou coby spoluscenáristku a současně představitelku hrdinčiny svérázné matky původem z Balkánu.

Coby bonus, který vyprodukuje snad nejvíce smíchu, přidává opravdu neskutečné kýče z prodejny vánočních dekorací, v níž se flinká ústřední postava čili Emilia Clarke v kostýmu skřítka Santy Clause a kde vládne tvrdá královna čínského braku neboli Michelle Yeohová.

Ale jinak zůstává vše při starém. Metropolí bloumá další Bridget Jonesová, tentokrát štíhlá, leč neméně zpovykaná blondýnka, která neví, co vlastně chce. Před rokem málem přišla o život, teď si od něj náhradou vybírá flámy, náhodné známosti, trapné pokusy o kariéru zpěvačky.

A když jí cestu zkříží záhadný mladík, na rozdíl od publika jí ani nepřipadá divné, že se zjevuje a mizí jako duch jen proto, aby jí promlouval do sobecké duše.

Zprvu Last Christmas docela baví, Emilia Clarke putující s kufrem od bytu k bytu coby postrach kamarádů je dokonale nesnesitelná a zároveň prostořeká, takže s přehledem prodává vtipné průpovídky včetně pivní antikoncepce pro muže.

Ovšem v umu nevtíravého smíchu ji předhánějí starší kolegyně, tedy Yeohová a hlavně Thompsonová, jejíž ustaraná emigrantka s copem mučí celou svou rodinu tesklivými národními písněmi a blouděním v angličtině. Jak to, že se penis jmenuje stejně jako soused Dick?

Milé, ač lehce karikované domácí zázemí dívky připomíná Mou tlustou řeckou svatbu. Slabší už je romantická linka toulek mezi parkem a kluzištěm, kdy ona až příliš „řeší“, on je zas až příliš rozumný, neřkuli svatý a vše naznačuje, že nakonec to dopadne úplně jinak.

Last Christmas Velká Británie, 2019, 103 min Režie: Paul Feig Scénář: Emma Thompson Hrají: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Patti LuPone, Ingrid Oliver, Sue Perkins, Lydia Leonard, Rebecca Root, Ritu Arya, Laura Evelyn, Joe Blakemore Hodnocení­: 55 %

Ve finále pak Feig nasadí vyloženě hollywoodský styl totálního dojímání doslova od srdce k srdci, od uprchlíků k bezdomovcům, od pospolitosti přátelské až po sounáležitost občanskou. Dokonce i kýčovité vánoční ozdoby, z nichž utkví třeba zubící se Jezulátko s úplným chrupem, se berou na milost kvůli velkovýrobě slz.

Na rozdíl od vnější zdrženlivosti Lásky nebeské to zkrátka Last Christmas do diváků pere hlava nehlava v plných dávkách. Nicméně alespoň neurazí – a to je meta, k níž mnohé zimní romance českého původu ještě nedošly.