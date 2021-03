Že by terorista? Točí se hasičská komedie s Krobotem a Isteníkem

Debutující režisér a scenárista Adam Koloman Rybanský obsadil také Jiřího Vymětala, Alberta Čubu či Vladimíra Škultétyho a hlásí se k poetice 60. let v dílech Ivana Passera, Jaroslava Papouška a Miloše Formana, autorů díla Hoří, má panenko.

„Při vývoji filmu jsme to často slyšeli. Nejde však o záměr, jsou pro mě velikou inspirací,“ vysvětluje režisér, že také vyznává absurditu, humor a civilní herectví kombinované s neherci. „Chci žánr komedie o obyčejném člověku aktualizovat a navrátit mu závažnost, kterou tehdy často měl.“

Během velikonočního jarmarku na návsi narazí do kašny dodávka, jejíž řidič zmizí. Vyděšení lidé mluví o terorismu a svou bezpečnost svěří do rukou místních hasičů, jejichž náčelník v Krobotově podání se do úkolu vrhne s nadšením, zatímco Isteník coby jeho chráněnec přiživuje své obavy o rodinu důvěřivým brouzdáním na internetu.

Tématem filmu je podle režiséra strach, nejistota a zmatek vyplývající ze současné přemíry informací. Scénář vznikal několik let a pandemie mu přidává na reálnosti. Rybanský zmiňuje náladu vesnic v karanténě či omezenou podobu jarních svátků, původně jej však podnítil případ „prvního českého teroristy“, který roku 2017 pokácel strom přes koleje a věřil, že vlastně koná dobro.



„Naprosto zásadní je pro mě nesoudit a nezesměšňovat lidi s odlišnými názory, ale naopak je pochopit. Základem filmu Kdyby radši hořelo je snaha porozumět smýšlení lidí, kteří si postoje utvářejí pod vlivem strachu, xenofobie, populismu, dezinformací. A to vše vlivem pandemie neustále sílí,“ míní Rybanský. Premiéra v kinech je v plánu na začátek roku 2022.