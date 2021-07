RECENZE: Hasiči by rádi hráli Okresní přebor, ale zatím na něj nestačí

Protože za seriálem Co ste hasiči stojí několik lidí z internetového projektu sKORO NA mizině, provázela jej naděje, že by stejnou dávku zábavné osobitosti mohli propašovat i do říše sladkobolných románků typu Ordinace v růžové zahradě. Ale po dvou dílech to na průlom nevypadá.



Vesnická kronika má blíže k bezpečné selance Chalupářů než k hořce vědoucímu smíchu Okresního přeboru, ač právě k fotbalové sáze se její hasičská sestra zjevně snaží přiblížit.

Jenže trefné všední detaily ze sousedského soužití se rozbíjejí o spoustu klišé, počínaje zkorumpovaným starostou kšeftujícím s evropskými dotacemi a konče pražským intelektuálem, jenž na svém sídle prokazuje schopnosti Pata a Mata.



Jako by scenáristický tým do figurkářské mozaiky postav nevkládal charaktery jedinečné, nýbrž typizované, což se odráží i na hereckém obsazení.

Po farmářské telenovele Slunečná člověk samozřejmě s úlevou uvítá, že zase jednou vidí neučesanou venkovskou hospodu, pánskou „trucovnu“ v autovraku na zahradě či myslivecký posed vystavěný absurdně s výhledem do vsi a že se mu dostane i stopa černého humoru, třeba když se zostuzenému náčelníkovi hasičů nesměje jedna jediná sousedka – čerstvá vdova.

Většinu záchytných bodů milé bizarnosti však překryjí stereotypní šablony: mladá láska ve stylu Montekové vs. Kapuletové, rozšafní penzisté bojující se ztrátou zubní protézy i s chytrými telefony, zanedbávaná manželka toužící po dovolené u moře. Hledání zrádce ve vlastních řadách pak už zosobňuje čistě komunální detektivku bez záhady.

Co ste hasiči Scénář Rudolf Merkner, Martin Šimíček, Barbora Vlnasová, režie Vladimír Skórka, hrají Petr Rychlý, Martin Pechlát, Václav Kopta, Nela Boudová, Pavel Nový Hodnocení­: 50 %

Hrají se zkrátka Naši furianti moderní doby, variace na Vesničku mou střediskovou, jež klouže po líbivém povrchu, přehlídka lokálních válek o naprosté prkotiny, kde „hodní“ a „zlí“ mají od počátku jasné kontury a pár chlapských facek patří ke koloritu, se kterým shovívavě počítá i tamní policie.



Slibovaná akce to zkouší, ale ještě se pořádně nenadechla, situační humor zase zpravidla končí u kutilských trampot doktora práv, jenž si pomáhá morseovkou či zlodějskými fintami ze soudních spisů.

Vlídně starosvětský ráz záchranářů, již sami potřebují občas zachránit, se v letním čase plném repríz může zavděčit, byť jej zejména ženské dialogy banalizují. Ale velký třesk se nekoná, k tomu chybělo více odvahy na straně objednavatele i dodavatele seriálu Co ste hasiči.