Hřebejk s Jarchovským chtějí natočit lékařské kauzy Dbalého a Ratha

Knihy Sněžím! Deník bílé mafie a Operace Rath se tvůrci rozhodli spojit do jednoho příběhu, neboť obě kauzy měl na starost týž tým vyšetřovatelů. Na scénáři se pracuje, natáčet by se mělo na jaře příštího roku, premiéra se rýsuje na podzim roku 2022.

„Za rok strávený doma jsem konečně viděl Vlka z Wall Street nebo seriál Boj o moc a postupně propadl sebeklamu, že to musím dokázat také,“ uvedl Hřebejk. Díky černému humoru předloh uvažují o dvanáctidílné televizní krimikomedii, která by do kin mohla jít v podobě dvou filmů.

Oba příběhy spojuje lékařské prostředí s prvky korupce. Prvnímu vévodí bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý, který se proslavil osobním deníkem popisujícím, jak mafie fungovala - od dodavatelů přes šéfy zdravotnických zařízení a státní úředníky až po vyhlášené kmotry.

V druhém případu vystupují lékaři David Rath, Petr Kott a Kateřina Pancová, obvinění z braní úplatků. Bývalý ministr a krajský hejtman Rath si v současné době odpykává trest na postu vězeňského lékaře.