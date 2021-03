Dobrovolnou ošetřovatelku na covidovém oddělení děláte bezmála půl roku. Už jste se někdy během služby rozbrečela?

Dvakrát. Poprvé, když mi pacientka umřela přímo před očima, asi třetí týden po mém nástupu. Bylo to nečekané, nedalo se na to připravit, asi i proto mě to psychicky složilo.

Víc než kdy jindy si člověk uvědomí, že život je dar, který jsem si nezasloužila. Že smyslem života není být šťastný, nýbrž žít smysluplně, užitečně, nepromarnit ho. Sarah Haváčová