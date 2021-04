Seriál Kukačky končí, hlavní herci však přejdou do jeho druhé řady

Ač Kukačky líčí osudy současných rodin se zaměněnými dětmi, kdežto První republika rodinnou ságu meziválečných let, jedno mají společné. Vznikly mimo ČT, v nezávislé společnosti Dramedy, která se chová jako zahraniční producenti.

To znamená, že její tým projekt vyvíjí od začátku do konce, od námětu přes koncept, atmosféru, obsazení i vedení herců až po finální střih – a za výsledek, který televizi slíbila, nese také odpovědnost. Právě způsob práce v Dramedy považuje producent Filip Bobiňski za příčinu úspěchu Kukaček.

„Snažili jsme se udělat vše, jak nejlépe to v daných výrobních limitech šlo. Chtěli jsme takzvaně herecký seriál, kde diváci budou silně napojení na postavy a jejich emoce. Strávili jsme hodně času hereckými zkouškami, zvolili jsme způsob snímání a střihu, který takové interpretaci napomáhá, citlivě jsme pracovali s hudbou, hledali jsme civilnost, autenticitu. Nakonec jsme ve střižně měli pocit, že to funguje. Takže ač se odezva diváků nedá přesně odhadnout, doufali jsme, že vzhledem k tématu a pojetí by se Kukačky měly líbit,“ líčí producent.

Nicméně poslední díl divákům slibuje, že „konečně vyjde pravda najevo“. O čem tedy mohou tvůrci vyprávět dál v pokračování Kukaček? „Ano, na konci první série se dozvíme, jak to bylo se záměnou novorozenců. Ale lidé se na Kukačky dívají kvůli tomu, co se děje mezi postavami seriálu. Jací jsou to lidé, co reprezentují. Zachycujeme na nich charaktery, vzorce chování, životní momenty, hodnoty, nad kterými třeba stojí za to se zamyslet. Záměna dětí je zápletka, která hrdiny dostává do situací, kde se mohou projevit. Ale hlavním tématem seriálu je rodičovství, tomu se budeme věnovat dál,“ naznačuje Bobiňski děj druhé řady, zaměřené na mezigenerační vztahy.

V popředí nadále zůstanou obě ústřední rodiny první série, protože záměna dětí se podle tvůrců dobře vyřešit nedá, i když se o to všichni budou snažit. Vrátí se rovněž představitelé hlavních rolí s tím, že některé postavy pozná divák blíže, a zatím se počítá i se stejnými dětskými herci, byť přesný termín natáčení ještě není známý.

První řada Kukaček zažila ostrý křest covidovým rokem. Podařilo se ji dotočit loni v létě, po nucené jarní pauze a poté, co se práce na tři týdny zastavily kvůli koronavirové nákaze jedné z klíčových hereček. „Naštěstí to nebylo vážné a nikdo další se nenakazil,“ vzpomíná Bobiňski, nicméně přiznává, že pandemie zavinila také v Dramedy velké posuny i ztráty.

Jeden z projektů plánovaných pro ČT na letošek se odložil s předběžným datem vysílání až v roce 2024, zkomplikoval se též vývoj mezinárodních produkcí, které již měly zajištěné financování.



„Naštěstí filmově ztvárněné příběhy diváci chtějí pořád, ne-li více, a zdá se, že přijdou nové příležitosti doma i v zahraničí, takže do budoucnosti se dívám s nadějí,“ tvrdí a dodává, že je na všechny profesionály filmového průmyslu v Česku hrdý, protože se chovají nanejvýš zodpovědně.

„Od začátku krize se ve štábech hodně testuje a dodržují přísná hygienická pravidla. Kdyby se včas zavedla stejně i v jiných oborech, věřím, že bychom epidemii zvládli mnohem lépe,“ tvrdí Bobiňski, který zároveň zasedá v představenstvu Asociace producentů v audiovizi.

Společnost Dramedy v Kukačkách takříkajíc přehodila výhybku, dosud pěstovala spíše retroseriály včetně Vyprávěj. Šlo v současném příběhu jen o výjimku? „Fakt, že jsme v posledních letech dělali dobové nebo historické seriály, vycházel z toho, že jsme je v dané chvíli považovali za to nejlepší, co právě můžeme divákům nabídnout. Ale na témata, která připravujeme, se podle časového určení nedíváme. Máme ve vývoji látky jak současné, tak dobové. Pokud se nám podaří je zafinancovat, budeme se snažit dělat projekty s vysokou tvůrčí ambicí, které mohou být zajímavé i pro zahraniční distribuci,“ shrnuje strategii firmy, která se Dramedy viditelně osvědčuje.

Přinejmenším v očích publika: jak Kukačky, tak třetí řada První republiky patří totiž mezi nejvýše hodnocené seriály ČT v kategorii divácké spokojenosti. Kronika Vyprávěj získala vedle řady trofejí v anketě TýTý také prestižní producentské ocenění Zlatá nymfa na mezinárodním televizním festivalu v Monte Carlu. I když veškeré zásluhy se pak obecně připisují Kavčím horám, které seriály z nezávislé dílny odvysílají.