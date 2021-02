Na tento rozhovor jsem čekala rok. Prý s nimi hodně šetříte.

To je pravda. Mám pocit, že už jsem všechno řekl, protože dostávám pořád dokola stejné otázky, jen s jemnými obměnami. A ony mě navedou do toho, na co už umím odpovídat. A pak se dostanu do koryta.

Kam?

Do koryta, kudy teče ta řeka těch odpovědí. A už mě to strhává…