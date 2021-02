Maminka u seriálu pláče, říká hvězda Kukaček Sabina Remundová

Proč jste před naším rozhovorem spontánně navrhla, abychom si začali povídat o zemědělství?

To jsem vás hned v úvodu zaskočila, že? Herci to mají tak, že se v jeden okamžik roztrhne pytel s žádostmi o rozhovor na všech frontách, až se z toho někdy točí hlava a zlobí vás to. Zatím se snažím tyhle dialogy co nejvíc oživit. A dnes zvlášť. Taky jsem zaregistrovala, že koncem léta jezdíváte někam, patrně za rodinou, vybírat brambory.

Nepatřím k těm hercům, kteří nadšeně přijímají záporné figury s tím, že se dobře hrají. Vlastně mě to nějak asi i vnitřně trochu trápí. Sabina Remundová herečka