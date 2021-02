Režisér Arichtev: Kukačky stojí na skvělých hercích. Doplní, co je mezi řádky

Jste spokojený s odvysílanými díly seriálu Kukačky? Koukáte se na ně? Kontrolně jsem na to mrknul, protože jsem chtěl vidět, jak to vypadá po technické stránce ve vysílání. V naší postprodukci ve studiu totiž máme při sledování ideální podmínky – dokonalý zvuk, obraz... Byl jsem zvědavý, jestli nedošlo k nějakému posunu. Odchylky jsou tak malé, že vzhledem k tomu, že má doma každý nastavenou televizi úplně jinak, to roli příliš nehraje.

Více mě zajímaly reakce Veroniky (herečka Veronika Arichteva je režisérova manželka, pozn. red.). Smála se i dojímala nejen u prvního dílu, ale i u dalších. Takže to funguje, jak má. V průběhu vysílání mi taky chodí hodně hezkých zpráv od kamarádů, kolegů z branže nebo i od úplně cizích lidí přes sociální sítě. Točit televizní seriály mě baví a těší mě, když to diváci ocení. Je to odměnou nejen pro mě, ale i celý tým. Víte, zejména na sociálních sítích lidé snadno kritizují, ale spokojený divák většinou nemá pocit, že by se musel veřejně vyjádřit. A tak mám radost, že moje projekty mají většinově pozitivní odezvu.