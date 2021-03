Režisér chválí herce, herci zase dětské hrdiny. Budou mít Kukačky pokračování?

„Kukačky považuji především za herecký seriál,“ říká režisér série Biser Arichtev. „Příběh je velmi zajímavý, jeho konstrukce je dobře vystavěná, ale potřebuje dobré herce, kteří umějí přenést emoci a příběh ještě doplní o to, co je mezi řádky.“

Tvůrci i aktéři o práci na seriálu hovořili v obsáhlých rozhovorech pro iDNES Premium. Shodli se na výborné atmosféře na natáčení a svěřovali se, k jakým úvahám je osudy jejich hrdinů přivedly.

„Po přečtení scénáře jsem se načapal u toho, že přemýšlím, co bych udělal, kdyby se to stalo mně. Ale jakmile v té situaci nejste, nemáte právo to nijak soudit,“ uvědomuje si David Novotný, když vypráví o své postavě Karla.

Jeho partnerku Olgu hraje Sabina Remundová, která se jako milující matka zatažená do složitého rodinného sporu dočkala možná životní role. „Dala jsem do toho díla skutečně spoustu práce, je to pro mě krásná herecká příležitost. Nejen plochou, ale i obsahem. Veliké štěstí, že jsem tu příležitost dostala,“ přiznala v rozhovoru.

Protikladem zemité venkovské rodiny Holcových je mladý manželský pár v podání Marka Adamczyka a Marty Dancingerová. Mladí herci museli při natáčení hodně spolupracovat s představiteli dětských postav. „Obdivuju, jak dlouho se děti, které tam hrají, dokážou soustředit – já jsem si jistý, že bych v šesti letech nedokázal takhle dlouho fungovat,“ přiznal Adamczyk.

„Čekala jsem, že tam budeme nějaké děťátko trápit, aby zůstalo aspoň chvilku sedět. Ale on byl na svůj věk až obdivuhodně soustředěný. Navíc se hodně zajímal o kamery a vůbec technickou stránku natáčení,“ navázala Dancingerová, seriálové Tereza.



A přidala vzpomínku, jak moc si užívala spolupráci s Davidem Novotným: „S ním je taková legrace, že jsme se často museli hlídat, abychom se nesmáli a záběr vůbec natočili. Ten nemusí ani nic říkat, stačí, když se podívá.“

Režisér Arichtev prozradil, že jeden z tvůrců seriálu byl jako novorozeně na krátko v porodnici skutečně zaměněn. A v lehkých náznacích už v rozhovorech přišla řeč i na možné pokračování. „Není to tak, že bychom skončili v půlce příběhu, ale pokud to bude mít úspěch, tak se k tomu vrátí,“ řekl například Adamczik.



Arichtev k tomu poznamenal: „Pomalu vznikají první náznaky toho, co by se mohlo odehrát v další sérii, kdyby byla.“