S Terezou z Kukaček nemám moc společného, říká její představitelka

Říká, že si nedává velké cíle, ke štěstí jí stačí málo a pořád má za co děkovat. Z úst někoho jiného by to možná znělo jako klišé. Téhle herečce, plné vnitřního klidu a spokojenosti, to ale dost dobře nemůžete nevěřit. A to není vše, co Marta Dancingerová prozradila v rozhovoru pro Týdeník Televize.