RECENZE: Hrdina dvou válek versus ministr simulant. Naši Generálové

Po Janu Žižkovi se režisér a producent Petr Jákl začal orientovat na zahraničí. Poté, co se podílel na produkci děl...

Režisérka Hana Pinkavová už dvacet let natáčí nadané děti. Nejnověji se k nim v dokumentárním cyklu ČT Ještě hořím?...

RECENZE: Trochu jiní Přátelé, kteří žijí za časů viru a Železné lady

Nezvykle vysoké hodnocení fanoušků provází britskou minisérii Byl by to hřích, kterou v Česku uvádí HBO GO. Přitom se...