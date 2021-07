RECENZE: Komiksový Štefánik je emocemi nabitý dobrodruh a romantik

První dva přispěli scénářem, třetí dodal kolorovanou kresbu. „Komiksový román“, jak zní podtitul, vydalo pražské nakladatelství Labyrint. Jaká je kniha?

Prostě vynikající. Šlajch je zdatný kreslíř, mistr dynamické, přirozeně „atmosférické“ linky. Někdy blízko Jiřímu Grusovi. Vychází z reality, ale trochu ji fantazijně protahuje. Štefánik v jeho podání vypadá jako mix Hellboye a Golema. Není to od věci: jisté superschopnosti Slovák měl.

Žil život dobrodruha, eskamotéra, hráče. Sledoval s gustem hvězdnou oblohu, zbožňoval letadla, měl blízko k umělecké bohémě ve Francii první dekády minulého století. Byl sice malý vzrůstem, ale velký svými idejemi. Na obálce je s hořící hlavou a zářícíma očima. Nabitý emocemi k prasknutí. Romantik. Založil československé legie a prokopal po boku Masaryka a Beneše cestu svobodnému československému státu.

Příběh v albu rotuje kolem zakázky na Štefánikův pomník. Tu dostal Čech: Bohumil Kafka, z dnešního pohledu spíš dobový než nadčasový sochař. K práci však přistoupil maximálně odpovědně: chtěl zabrat svého dávného přítele ze všech úhlů, vtělit do sochy všecky záhyby jeho komplikované osobnosti.

Štefánik tak v jeho očích nabývá nejen podobu toho, kdo se zasadil o stát, ale i toho, kdo vždy myslel víc na vlastní legendu než na společnou věc. Kdo druhé používal a využíval ke svému účelu. Kdo cholericky vybuchoval na potkání. Socha byla odhalena v předvečer konce samostatné republiky. Měla být poctou vzletu, stala se svědkem pádu.

Štefánik. Komiksový román Autoři Michal Baláž, Gabriela Kyselová, ilustrace Václav Šlajch, vydal Labyrint Hodnocení­: 90 %

To však komiksu nijak neškodí. Tak to prostě bylo. V albu je nakonec všecko: literatura, umění, dějiny, kultura, společnost, politika. A taky skutečnost i sen. Ostatně snové pasáže, které běží Kafkovi hlavou, když se chystá na své životní dílo, patří k nejsilnějším místům knihy.



Vedle těch, kde autoři vykreslují zbývající dva body úvodem jmenované triády: Masaryk byl mozek, diplomat, klidná síla, Beneš pak ustrašený jeliman, který bral na svá bedra vždycky víc, než na co stačil. Štefánik byl živel. A takový je i v komiksu. Album je živý organismus, další počin, který by mohl skvěle posloužit ve školní výuce historie. Vyzkouší to někdo?