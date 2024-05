Okolič zůstává v mistrovských Budějovicích, kapitán Carísio odchází

Mistr Evropy Okolič přišel do Českých Budějovic těsně před lednovou uzávěrkou přestupů, aby zacelil mezeru po Kanaďanovi Tayloru-Parksovi, jenž si zlomil kotník. Okamžitě se zařadil k nejplatnějším hráčům v extralize a z výpomoci se stalo angažmá i na příští sezonu.

„Je bez debat, že bez něj bychom titul získali jen těžko. Byl tím potřebným x-faktorem, který dodal našemu mladému týmu směr. Je to silná osobnost, která má hlavu nastavenou na vítězství, obrovské zkušenosti i volejbalovou kvalitu. Příležitost mít takového hráče v extralize není každý den. Aleksandar už by se rád s rodinou usadil a jsme rádi, že se mu jižní Čechy zalíbily natolik, že chce spojit svou budoucnost s naším klubem,“ uvedl generální manažer klubu Robert Mifka.

Na příští sezonu by měl být připravený i zraněný Taylor-Parks, jenž do úrazu patřil k oporám Jihostroje. „Sam do týmu skvěle zapadl, poctivě rehabilituje a dělá vše pro to, aby mohl nastoupit co nejdříve do přípravy. Věříme, že naváže na kvalitní výkony, které v našem dresu předváděl. Dobře se zná s trenérem (Zdeňkem) Šmejkalem z působení ve Waldviertelu,“ řekl Mifka.

Nový kontrakt si výkony na cestě za titulem vysloužil také šestadvacetiletý český reprezentant Sedláček. „Oliver udělal velký pokrok a především v play off ukázal, v jak kvalitního hráče po volejbalové i mentální stránce dorostl. V silné trojici s Aleksandarem Okoličem a Samem Taylorem-Parksem by neměl být tím třetím, ale určitě o místo na hřišti proběhne zdravý konkurenční boj,“ dodal manažer.

České Budějovice naopak po šesti letech opouští Slovák Peter Ondrovič. A potřetí za sebou musejí v Jihostroji shánět v letní pauze nového prvního nahrávače. Brazilec Carísio využil možnosti vykoupení ze smlouvy a přestupuje do Turecka.

Českobudějovický nahrávač Eduardo Carisio na tréninku

„Měli jsme o něj zájem i nadále a je nám líto, že odchází. Do smlouvy si vymínil možnost vykoupení v případě atraktivní nabídky od jiného klubu. Tato varianta nastala a za zajímavou finanční kompenzaci tak musíme zrušit jeho kontrakt pro další sezonu,“ popsal Mifka.

Tým si alespoň pojistil nadějného Matěje Emmera, který jakožto druhý nahrávač v minulé sezoně za Carísia zaskakoval. „Byl pro mě i pro trenéry příjemným překvapením a ukázal, že má potenciál. Pokud na sobě bude dál pracovat, může se klidně do budoucna poprat o místo prvního nahrávače,“ zhodnotil generální manažer jeho výkony.