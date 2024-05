Příbramské volejbalisty opouští trenér Vašina, Aero povede Demar mladší

Příbram se do extraligového semifinále probojovala po deseti letech, ale sérii o bronz s Kladnem prohrála. „Nebyla to vůbec snadná sezona pro trenéra Luboše Vašinu. Celý rok bojoval se svým zdravím, přesto dokázal dovést Kocoury až do semifinále play off. Nyní si od zápasových stresů trochu odpočine a bude se soustředit na zlepšení svého zdravotního stavu,“ napsali Kocouři.

Matyáš Demar uzavře roli hráče na dnešní exhibici v Odolene Vodě ve 32 letech. Poslední dvě sezony bývalému reprezentačnímu nahrávači pokazily problémy s kolenem. Na lavičce nahradí Marcina Kryše, který se vrátil do rodného Polska. Tuto sezonu Aero dokončilo na sedmém místě.