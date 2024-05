Přivést Čecha bývá složité, říká manažer volejbalových mistrů

Před sezonou jste hodně obměnili kádr, hledání hlavního trenéra se zkomplikovalo a do toho herní výsledky v sezoně také nebyly až tak přesvědčivé. Vyhraný titul je tedy pro klub velkým úspěchem. Souhlasíte?

Do jisté míry to byla pro všechny velká satisfakce. Sezonou jsme od začátku neprocházeli hladce, tým se změnil včetně zahraničního trenéra. Takže si to dlouho sedalo. Ve výsledku nám to možná i pomohlo.

Známé změny v kádru Jihostroje Odchody: Eduardo Carísio (nahrávač) Andrzej Kowal (trenér).

Příchody: Zdeněk Šmejkal (trenér).

Zůstávají: Matěj Emmer (nahrávač) Petr Michálek (libero) Michael Kovařík (libero).

Jak to myslíte?

Když si srovnám nás a pražské Lvy, tak to byly diametrálně odlišné sezony. Oni byli jasní favorité, což neustále potvrzovali. Uspěli v Lize mistrů, relativně suverénně si poradili se základní částí a pak hladce přešli přes čtvrtfinále i semifinále. Do finále s námi šli s velkým sebevědomím, že nás porazí. U nás byla cesta zcela opačná – překážky na cestě nás posílily.

Tým ukázkově načasoval formu. Ve finále zvítězil 3:1 na zápasy.

Trenér Kowal celou sezonu říkal, že potenciál v týmu vidí, že hráčskou kvalitu máme a že takto poskládaný tým může uspět. Zdůrazňoval, že hráči musí „pouze“ trpělivě a dobře pracovat a věřit si. Měl pravdu a jeho trpělivost se potvrdila v tu nejlepší možnou dobu.

Teď už se o tom můžeme bavit. Nebyli jste přece jen v části sezony nervózní z předváděné hry či výsledků? Nechtěli jste například vyměnit hráče?

Jak už zaznělo, výsledky nebyly úplně přesvědčivé, takže je pravda, že myšlenky na doplnění kádru přišly. Dokupování hráčů na konci přestupního období ale není náš styl a já jsem rád, že jsme k tomu nepřistoupili a po konzultaci s trenérem Kowalem, který neztrácel důvěru v tým, pokračovali v nastavené práci a věřili v úspěch.

Volejbalisté Českých Budějovic se zlatými medailemi a mistrovským pohárem.

Doby, kdy hráči vydrželi v jednom týmu řadu let, jsou pryč. Jak se tedy promění mistrovský tým na další sezonu?

Tým se obmění, ale ne tak zásadně jako před právě skončenou sezonou. Tři hráči základní sestavy končí a momentálně sháníme nové posily. Ta situace mě mrzí, protože cílem bylo mít kádr pohromadě alespoň dvě sezony. Bohužel, udržet v dnešní době kvalitního hráče déle než jednu sezonu je mnohdy téměř nemožné.

Volejbaloví odborníci mluví o tom, že zlomovým okamžikem sezony možná bylo angažování srbského blokaře Aleksandara Okoliče, který nahradil zraněného Kanaďana Parkse. On přinesl do týmu ten správný drajv. Navíc by měl v týmu působit i další sezonu. Je to tedy klíčový hráč?

Tituly člověk nevyhrává jen díky kamarádství a pohodě v šatně. Aleksandar je velmi silná osobnost. Chce za každou cenu vyhrávat a nezajímá ho, co si o tom kdo kolem myslí nebo jestli ho kvůli tomu někdo nemá rád. Samozřejmě to může být s takovými typy hráčů na hraně, aby jejich „killer instinkt“ nezačal být kontraproduktivní. Nicméně i to je práce trenéra a vedení klubu, abychom tyto osobnosti udrželi na uzdě. S Okoličem však přišel do týmu lídr a především díky němu jsme získali u soupeřů patřičný respekt a nakonec i titul, to je neoddiskutovatelné.

Po odchodu Andrzeje Kowala do polské nejvyšší soutěže jste angažovali kouče Zdeňka Šmejkala, o něhož měl klub zájem v minulosti. Už s vámi a vedením vybírá nové hráče?

Ano, je to tak. Trh s hráči se otevírá podstatně dřív než po konci sezony. Takže od momentu, kdy byl na stole možný odchod Andrzeje a příchod Zdeňka, jsem s oběma začal řešit složení týmu pro nadcházející sezonu.

Bezprostředně po rozhodujícím bodu vypuklo na hřišti i v hledišti obrovské nadšení.

Půjde opět o cizince?

Z velké části ano. Bavíme se tedy o hráčích základní sestavy klubu s titulovými ambicemi. Pokoušel jsem se do Budějovic dostat i české kvalitní hráče, nicméně bez úspěchu. Jako klub se snažíme vychovávat mladé volejbalisty pro extraligu a reprezentaci, a tak i pro příští sezonu počítáme s tím, že do úzkého kádru přijdou dva naši odchovanci. Jestli si vybojují místo na hřišti, bude na nich.

Čím to je, že se nedaří přilákat dobré české volejbalisty? Jde o finanční stránku, zázemí týmu, či o úroveň extraligy?

Sám tomu moc nerozumím. Osobně si to vysvětluji tak, že hodně kluků má prostě chuť zkusit si zahrát v zahraničí. Myslím si, že v dnešní době už ty důvody nejsou vždy ekonomické. Nejdou pryč za vidinou kvalitnější soutěže. Možná je spíš láká získat zkušenosti z jiného prostředí. Každý hráč má samozřejmě právo rozhodnout se podle sebe, nicméně v některých případech je podle mého názoru jejich odchod do ciziny přinejmenším předčasný a ne vždy přínosný pro jejich další kariéru. Jak my kluby, tak celý český volejbal bychom měly dělat vše pro to, aby tu čeští hráči zůstávali a chtěli hrát.

Co vás osobně nebo ve vedení klubu překvapilo na nedávno skončeném ročníku extraligy?

Budu se držet u tématu cizinců. Ze začátku nově složený kádr plný zahraničních hráčů nebyl úplně dobře přijatý od fanoušků. Následně mě velmi mile překvapilo, že se toto nastavení úplně změnilo. A vyvrcholilo to posledním finálovým zápasem u nás v hale, kdy byla od lidí cítit upřímná podpora. Fanoušci s týmem žili, to jsem byl moc rád. Když si to například srovnám s naším posledním titulem z roku 2019, kdy byla taky hala plná k prasknutí, ta letošní energie od fanoušků byla o třídu jinde. Cítil jsem, že finále celé Budějovice hodně prožívaly a titul nám lidé strašně moc přáli. Tím, jak se sezona nevyvíjela úplně podle našich představ, tak to asi semklo i fanoušky.

Hráči Budějovic oslavují vítězství ve finále play off extraligy.

Na zahraniční hráče dobře zapůsobil klubový ples v březnu. Tam se parta stmelila. Je to tak?

Bezesporu ano. Formát našeho plesu je unikátní. I v ostatních evropských klubech existují výborně zorganizované akce pro fanoušky a sponzory, ale takovéto více méně spontánní propojení hráčů a fanoušků je jedinečné. Myslím, že zahraniční hráči s tím vůbec nepočítali a až na plese si uvědomili, že nejde jen o jejich výkony na hřišti, ale že v Českých Budějovicích žije velká volejbalová rodina. Byla to pro ně výrazná dodatečná motivace.

Zapůsobí získaný jedenáctý titul i na případné nové sponzory a partnery klubu? Je to pro ně výhoda, že je tým více vidět, na zápasy chodí spousta lidí a podobně?

Teď máme před sebou období, kdy se budeme ujišťovat, že by to tak mohlo být. (směje se) Jsem hodně rád za naše dlouhodobé partnery, se kterými je už naše spolupráce opravdu taková, že to není jen o obchodních jednáních, penězích a tak dále. Věřím, že Jihostroj si částečně svými výkony a částečně i tím, že trošku město zbláznil do volejbalu, řekl o další možné partnery.

Kromě titulu v mužské extralize si účast v nejvyšší soutěži vybojovaly i ženy prvoligového týmu, který pod klub spadá. Budou se tedy nyní v Budějovicích hrát dvě volejbalové extraligy?

V příští sezoně ne. Ani do této jsme nešli s ambicí postoupit do ženské nejvyšší soutěže. Holkám se povedlo v baráži porazit extraligový Štemberk. Extraliga je však profesionální soutěž a na tu momentálně není připravený ani stávající tým, ani náš klub po stránce ekonomické či organizační. Na to, abychom v ní mohli důstojně působit, prostě nestačí vyhrát baráž. Musíme mít nejdřív vytvořené podmínky, konkrétně třeba splňovat extraligový licenční řád, který vyžaduje například zajištění nemalého rozpočtu, uzavření určitého počtu profesionálních smluv, plnění specifických mediálních a marketingových povinností či zajištění hrací haly konkrétních parametrů. Ženská extraliga do Budějovic patří a my chceme udělat maximum pro to, aby se tady v horizontu několika let kvalitně a udržitelně hrála.