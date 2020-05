MeetFactory se napojila na Houellebecqa. V Serotoninu si zahraje Hájek

Krize středního věku, citová vyprahlost, cynismus. Ve své poslední knize Serotonin dal francouzský literát Michel Houellebecq průchod všem pocitům, které jeho posledními díly jen probublávaly. A literární událost roku se měla v květnu začerstva dostat i k divadelnímu publiku, protože pražská alternativní scéna MeetFactory si přímo od autora zajistila souhlas s dramatizací, ale pak přišel koronavirus.

Její autor Matěj Samec, který působí v MeetFactory jako umělecký šéf divadelní produkce, slibuje, že se novinka objeví ještě tuto sezonu. Premiéra je aktuálně plánována na 14. června. „Vzhledem k tomu, že jsme museli posunout začátek zkoušení a termín premiéry, dostali jsme zadarmo dost času navíc. Musím říct, že je to pozitivní okolnost, diskutujeme, prověřujeme, hledáme, dovolíme si některé otázky déle nechat ve vzduchu,“ popisuje přípravy, které taktéž ovlivnila pandemická situace. „Inscenace Serotoninu bude velmi úsporná na gesta, bude založena na zvukovém plánu,“ přibližuje dále.

Novinku zde režíruje Natálie Deáková, v hlavní roli se objeví Honza Hájek. Dále si zahrají Andrea Elsnerová, Tomáš Drápela a Diana Toniková. Autorem scény bude Pavel Svoboda, kostýmy má na starosti Jana Smetanová a hudbu Jakub Kudláč.

Samec přiznává, že adaptovat poslední Houellebecqovo dílo nebylo lehké. „Ano, trvalo mi to déle, bylo pro mě náročné pročíst se Hoeullebecqem, vnitřně se na něj napojit. Jako čtenář vždy každou jeho knihu zhltnu, ale celkem dlouho dobu mi dramatizace Serotoninu připadala jako nesplnitelný úkol,“ přibližuje zkušený autor.

„Samozřejmě v románu nejsou moc k dispozici rozepsané dramatické situace, bylo nutné se vnitřně do toho dostat a nasimulovat houellebecqovskou vnitřní logiku. Nevím, jak se mi to povedlo, ale připravil jsem podstatně otevřenější text, než mívám ve zvyku,“ dodává.

Bratři Rašilovovi

Jak se tvůrcům se Serotoninem povedlo vyrovnat, diváci zjistí do měsíce. O něco déle si budou muset počkat na další dramatizaci literárního bestselleru, kterou MeetFactory slibovalo. V červnu zde měli uvést Můj boj podle knihy Karla Oveho Knausgarda.

Nově se s premiérou počítá na srpen či začátek září. „Nyní probíhá první blok zkoušení,“ hlásí Samec. „S režisérkou Petrou Tejnorovou jsme připravili asi čtyřicetistránkovou zkrácenou verzi prvního dílu hexalogie. Zde nám nejde o to, zadaptovat literární látku do dramatických situací, zajímá nás spíše způsob vyprávění a možnosti, které to pro divadlo může nabízet. Půjde o trochu složitější koncept, ale na detaily je zatím brzo,“ upřesňuje dramaturg.

Tvůrci a herci se nyní seznamují s textem. „Hrát budou bratři Saša a Václav Rašilovovi, na scénografii se podílí umělec Richard Loskot,“ doplňuje ještě.

I MeetFactory se snaží vyrovnat se současnými restrikcemi. „V květnu odehrajeme reprízu Psích dnů v prostoru Bazénu barrandovských teras, kde lze vyhovět aktuálním hygienickým opatřením. Další reprízy plánujeme na červen. Ostatní se uvidí,“ dodává Samec.