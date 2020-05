Fuck You, Daddy! V ústecké Antigoně si Rímský zahraje populistu Kreóna

„Nepřipadá mi to ani jako modernizovaná verze Sofoklovy klasiky, Jiří A. Trnka vytvořil téměř nový text,“ přibližuje herec Kryštof Rímský, který si v novince zahraje Oidipova nástupce Kreóna. „Drží původní příběh, ale zároveň přidává generační poselství. S ohledem na dnešní dobu i politické,“ zamýšlí se herec.



Jeho Kreón je zde totiž vykreslen jako moderní populistický politik. „Všechno po něm steče, není schopen přijmout žádnou kritiku. Zamotává se do vlastních lží a sám jim i věří,“ popisuje Rímský postavu. „Myslím tím politiky moderního střihu, ať už je to Rodrigo Duterte, Donald Trump nebo Boris Johnson,“ dává herec příklady. Díky politickému kontextu se prý dá příběh novinky zhutnit do sousloví „střet generací“.

„Ukazuje se zde, že revolta mladých by mohla vést k nějaké změně. To podle mne platí pořád a dává to i nějakou naději pro náš svět,“ uvažuje herec. „Dnešní politici se totiž šeredně mýlí. Mám tu čest pracovat s mladými herci a ti jsou daleko radikálnější, než jsme byli my v devadesátkách nebo naši rodiče v osmdesátkách. Ti šli na vše pacifistickým způsobem, sedli na zem a nechali se šikanovat, aby nebyli jako oni. Mladí to mají úplně jinak,“ upozorňuje Rímský.

Svého Kreóna vnímá jako někoho, kdo vůbec nepřijímá názor druhých. „Aby fungoval, tak potřebuje svoje nohsledy a anální speleology, kteří mu říkají, jak je úžasný,“ přibližuje. Jakékoli karikatuře někoho konkrétního se však prý tvůrci výslovně vyhýbají.

Spolu s ním si v novince zahraje Andrea Berecková v titulní roli a dále třeba Anna Fišerová či Adam Ernest. Režie se chopil Dodo Gombár. Jeho režie často hrají na potemnělou notu. „Je to pochmurné,“ přitakává Rímský. „Pochmurné a trochu punkové, i když vím, že to slovo je už trochu zprofanované,“ popisuje. „Je to s ním úžasná práce, má přirozenou autoritu, kterou nemusí dohánět křikem. Používá zvláštní laskavost a lehkou ironii,“ pochvaluje si Rímský spolupráci.

Po pondělní premiéře hraje ústecké Činoherní studio Antigonu hned v úterý a ve středu.