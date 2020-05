Láska za koronu. Novinka snad už v září nebude aktuální, zní z Tramtarie

„Hned první den, kdy se objevily zprávy, že by divadla mohla otevřít, jsme se v Divadle Tramtarie domluvili, že naplánované velké premiéry posuneme na další sezonu a namísto nich napíšeme a nazkoušíme zbrusu novou hru reagující na aktuální situaci,“ popisuje.

„Hned druhý den se začalo pracovat. Zkoušelo se a stále ještě zkouší od rána do večera, není na co čekat nebo na co se šetřit. Buďto diváci do divadel znovu začnou chodit, anebo ne. Věřím, že se naplní první varianta,“ dodává.



Vznikla tak kabaretní komedie nabízející mozaiku příběhů a situací, které zažívali lidé od února do dubna roku 2020. „Mezi hrdiny patří třeba učitel, který vede svoji hodinu přes internet, policista dohlížející na neustále se měnící hygienická opatření nebo herečka, které zrušili premiéru,“ přibližuje Kracík.

„Divadlo Tramtarie má za sebou z důvodu výpadku tržeb ze vstupného a zájezdů těžké týdny a ještě rozhodně není nic vyhráno. Naše úvaha, která vedla ke změně dramaturgického plánu, byla taková, že musíme divákům nabídnout něco exkluzivního, aktuálního, něco, co rychle zareaguje na dobu, kterou všichni ze dne na den žijeme. A odtud hra Láska za koronu,“ odhaluje dále autor vznik inscenace.

V novince si zahraje sedmička herců Tereza Toth Čápová, Dominika Hrazdílková, Marek Zahradníček, Miroslav Černý, Barbora Šebestíková, Václav Stojan a Vít Pištěcký.

Láska z koronu se poprvé představí v sobotu, hrát se bude jen do konce sezony.

„Je to typ inscenace, která je výsostně aktuální, která reaguje teď a tady na velmi čerstvá, aktuální témata a jevy ve společnosti. Inscenace také obsahuje otevřené pasáže, které se v průběhu repríz mohou aktualizovat podle momentální situace. Z tohoto důvodu ji chceme hrát pouze do konce sezony. Vlastně si tak trošku přejeme, aby už v září tato hra aktuální nebyla a my všichni bychom si mohli říct, že je už tato nelehká doba za námi,“ dodává autor.

Divadlo Tramtarie odehraje konec nezvyklé sezony pod širým nebem. A to v rámci projektu Divadelní červen Open-air, na kterém spolupracuje s dalšími olomouckými scénami.

„V srpnu tradičně pořádáme Olomoucké shakespearovské léto, což je rovněž open-air, a v září snad již otevřeme v našem divadle a najedeme na běžný provoz,“ uzavírá Kracík.