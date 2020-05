Stejně jednají v Čelákovicích, Hnidošicích i v Big Cherry, míní Ruml

Novinka, kterou zde podle hry populárního amerického dramatika Tracyho Lettse zinscenoval Filip Nuckolls, měla mít původně premiéru už 10. března. „Měli jsme mít premiéru v den, kdy vláda zakázala hromadné akce. Vše je tedy připravené a nazkoušené, jen jsme neměli možnost toho ‚slavnostního výkopu‘,“ popisuje herec Matouš Ruml.

Protokol nabídne prostor většině zdejšího hereckého ansámblu, vedle Rumla si zde zahraje Jakub Špalek, Jitka Nerudová či třeba Adrian Jastraban.



„Hra Protokol monitoruje zasedání zastupitelstva malého městečka Big Cherry v Americe. Rozkrývá principy jednání jednotlivých politiků, jejich motivací. Ukazuje, jak je někdy náročné něco prosadit a zároveň jak jednoduché je to zamést pod stůl,“ popisuje zatím poslední Lettsovu hru Ruml.

„Zároveň hra detektivně zjišťuje, co se stalo na minulé tajemné schůzi. Myslím, že všude na světě, kde je parlamentní demokracie, se ocitají jednotlivá zastupitelstva uprostřed takového Protokolu skoro denně. Ale hlavním poselstvím hry je fakt, že ‚s minulostí se musí umět pracovat‘,“ dodává herec.

„Když člověk zjistí, že jeho minulost je postavena na lži, jak se zachová? Dokáže přiznat chybu a nést následky? Dokáže se vzdát svého komfortu, který kvůli lži přetrvává? Tímto je Protokol velmi aktuální,“ uvažuje Ruml.

Jako Libeňský most

Sám si zahraje ambiciózního politika Hanrattyho zapáleného do svých projektů. „Je dobrým manažerem, rád by vedl město jako firmu. Jeho firmu. Ale zatím v tom nemá moc zkušeností. Když prezentuje svůj projekt, trochu mi to připomíná situaci, když Praha prezentovala projekt na Libeňský most,“ popisuje herec.

I když je prý předloha velmi americká a plná tamních reálií, Ruml se nebojí, že by byla našemu publiku nesrozumitelná. „Odehrává se v Americe, proto nejde upravovat reálie pro české prostředí. Ale o to ve hře nejde. Jde především o lidi v ní a o to, jak pracují s pravdou a lží. To musí každý politik všude na světě,“ upozorňuje. „A věřte, že mnozí z nich se v tomto malém zastupitelstvu uvidí. Myslím, že takto probíhá jednání jak v Čelákovicích, Hnidošicích, v Praze 7, tak v Big Cherry,“ směje se Ruml.

A dále přiznává, že současné podmínky zkoušení jsou sice trochu nekomfortní, ale i to prý herce motivuje. „Je to jen o zvyku. Jsme rádi, že se můžeme opět vrátit ke své práci,“ uzavírá. První reprízy mají v Celetné v plánu na 30. a 31. května.