Macbethovi už čarodějnice nevěříme, líčí Jakub Špalek změny v klasice

Špalek tak uvažoval s ohledem na zdejší dřívější nastudování Romea a Julie, Hamleta či Othella. „Váhal jsem, zda další hry přece jen už starého autora ještě vůbec budou nějak dráždivé. Macbetha jsme proto pomalinku upravovali skoro dva roky,“ vysvětluje.



Tvůrci se snažili docílit toho, aby klasická látka působila živě a lákavě. „S úpravou a scénickým řešením jsme trávili dlouhý čas. V inscenaci nakonec hraje jen pět lidí,“ popisuje režisér. „U Macbetha je problém v tom, že už dneska nevěříme na čarodějnice. Všechno to tajemno jsme proto museli posunout někam do sebe,“ vysvětluje, kde se odehrály největší změny v úpravě předlohy.



Macbeth tak bude trochu realističtější. Aktualizace do dnešní doby ovšem diváci čekat nemají. „Kdepak. Meče, dávné kostýmy. Bude to v podstatě bez modernizací,“ předesílá Špalek. „Dělali jsme zkoušky ohledně scény a jedna divačka, která prý u nás dosud viděla vše, prohlásila, že tahle byla vůbec nejkrásnější. Jelikož bude jeviště holé a nic na něm nebude, říkal jsem jí, že je to dvojnásobná pochvala,“ směje se Špalek.

„Prý je to tedy napohled moc hezká inscenace, kde toho na jevišti kromě světel moc není. O výtvarnou stránku jsme se však postarali a myslím, že mluví moc pěknou řečí,“ dodává ještě k výpravě Petry Krčmářové. Návrhy dekorace se během zkoušení velmi dynamicky proměňovaly. „Stejně jako hudba, která vznikala ruku v ruce se zkoušením. Jejím autorem je Daniel Fikejz, tudíž až na jedinou skladbu na hostině muzika dobová nebude,“ přibližuje Špalek.

Macbetha v Divadle v Celetné, kde Kašpar sídlí, uvedou v překladu Milana Lukeše, se kterým soubor spolupracoval už v minulosti. „Skvěle pracuje s blankversem, i to nám umožnilo některé úpravy,“ pochvaluje si Špalek. Ke škrtům ještě dodává, že diváci na zkouškách tvrdili, že ač je na jevišti jen pět herců, nic jim nechybělo.

Sám Špalek si v Macbethovi zahrát nechtěl. „Nehraji ve vlastních režiích. S výjimkou Rozmarného léta jsem to nikdy nedělal. A navíc, co bych tady hrál? Macbetha asi už sotva,“ dodává se smíchem.

Audience v Americe

Jakuba Špalka na podzim mimo jiné čeká i malé divadelní turné do Států. Spolu s Janem Potměšilem tam odehrají začátkem října tři představení Havlovy Audience.

Postupně se ukážou v Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, v Bohemian National Hall v New Yorku a v chicagském Chopin Theatre. Představení jsou součástí oslav 30. výročí sametové revoluce, po všech budou následovat besedy s diváky.