Laterna má potenciál. Oživit ji lze stejně jako pantomimu, míní Vizváry

Pro někoho možná překvapivé spojení. Thálií oceněný Radim Vizváry, současný pokračovatel slavné české tradice pantomimy, se od ledna stal uměleckým šéfem Laterny magiky. Se specifickou legendární scénou, která spadá pod Národní divadlo a sídlí v budově Nové scény, má velké plány.

„Myslím, že Laterna má větší potenciál, než v poslední době dostávala příležitost ukázat, je to světoznámá značka. Slýchám sice i skeptické hlasy, že už není živá, ale něco podobného jsem slýchal také o pantomimě, o to víc jsem se jí chtěl věnovat. Kdybych si nemyslel, že je možné ‚resuscitovat‘ i Laternu magiku, nešel bych do toho,“ předesílá Vizváry.