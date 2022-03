VIDEO: Lapat píďalky. BatoLaterna láká do divadla půlroční děti

„Projekt vznikl na podnět nového vedení Laterny magiky. Co se týká Divadla 0+, snažím se sledovat scénu ve světě a doufám, že jsme spojili naše autorství se zkušenostmi jak ze zahraničí, tak od nás,“ popisuje Strejčková.

Novinka se celá odehrává na jevišti Nové scény, diváci i jejich rodiče se rozesadí na polštářích okolo, děti pak mohou do představení kdykoli volně vstupovat. „Měli jsme několik zkoušek a ohlasy byly krásné, něžné. Děti nechtějí odcházet, tak je pro ně po představení otevřená herna přímo na jevišti,“ popisuje autorka.

Tvůrci vedle tří účinkujících, kterými jsou Pavlína Červíčková, David Stránský a Matěj Petrák, využívají i další podněty, kterými se snaží malé diváky zaujmout. „Využíváme částečně interaktivní projekce i mapping. Po podlaze se například rozutečou různé píďalky a broučci a děti je mohou zkoušet lapat,“ přibližuje Strejčková.

„Máme strategie, které jsou nenápadné a milé. Děti vracíme zpátky, zapojujeme je přímo do hry. V inscenaci se nemluví běžným slovníkem dospělých, ale vybranou ‚dětštinou‘, citoslovci, zvuky, vibracemi, pohybem a manipulací s objekty,“ popisuje režisérka.

Každé představení trvá zhruba pětatřicet minut, ve zmíněné herně si pak děti následně mohou hrát další čtvrthodinu.

„BatoLaterna však rozhodně není volnočasovou hernou. Vše, co se na jevišti děje, jsou předem nazkoušené a promyšlené situace, připravené na to, že do nich děti budou zasahovat. Nepodbízíme se jim lacinou infantilitou, ale snažíme se naladit na jejich vlnu vnímání,“ zdůrazňuje Strejčková. Sama Laterna magika ostatně upozorňuje, že představení „není dětským koutkem, kam by rodiče své děti na hodinku odložili a zašli si na kávu. Je nezbytné, aby svým potomkům byli vždy nablízku“.

Rodičům nicméně bude k dispozici prostor pro odložení kočárků a nosítek, přebalovací pulty i speciální koše na použité pleny.

BatoLaterna si premiéru odbude ve středu, následně se bude každý den až do soboty hrát třikrát denně. Jedna repríza je v plánu ještě na 21. března. Do programu Laterny magiky se BatoLaterna následně vrátí na podzim.

Program pro nejmladší diváky nově chystá i brněnské Divadlo Polárka, minulý týden uspořádalo nultý ročník festivalu Mimiart.