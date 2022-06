VIDEO: Nový Laterna Fest láká na řádění živlů, robotický míč i dron

Celým festivalem, který potrvá až do neděle se prolínají dvě hlavní témata: nastartovaný technologický pokrok versus stále postupující environmentální krize. „První ročník festivalu si klade za cíl prezentovat odlišné aspekty využívání nových technologií v divadelním díle a zabývá se otázkou, čím tato spojení posouvají vývoj divadla kupředu a naopak, kde nás technologie vzdalují od bezprostředního prožívání,“ předesílá umělecký šéf Laterny magiky Radim Vizváry.

„V duchu Laterny magiky využívají všechny inscenace, které jsme vybrali na festival, unikátní jevištní poetiku a mnohost forem,“ láká Vizváry.

Téma přírodních katastrof zpracovává například inscenace Dimanche souborů Focus Company a Chaliwaté Company z Belgie. Ve třech dějstvích se věnuje třem současným celosvětovým hrozbám – globálnímu oteplování, ničivé síle hurikánů a vlnám tsunami. Večer na pomezí snové představivosti a skutečnosti prý nabídne vtipný a citlivý pohled na chování lidí uprostřed řádění přírodních živlů. Poetické dílo, které v sobě propojuje fyzické divadlo, objektové a loutkové divadlo, herectví a videoprojekci lze na Nové scéně vidět 24. a 25. června.

Umělecká skupina BANDART z Maďarska se pak na festivalu bude prezentovat inscenací Ann-droid / Androidka Anička pro děti od 4 let. Putování malé robotky Aničky po zemi, ve vzduchu a pod vodou v animovaném příběhu spojuje divadlo s nejmodernějšími počítačovými technologiemi jako je projekce, chytrý LED kostým, robotický míč a dron. K vidění bude na Nové scéně v neděli 26. června.

„Doufejme, že se z Laterna festu stane tradice. Osobně je pro mě důležité do Čech zvát špičkové tvůrce ze zahraničí. Je to obrovská inspirace pro celý obor,“ dodává ještě Vizváry. Vedle představení láká Laterna fest na workshopy, koncert i instalaci Kykeon a Constellations of the Flesh, která návštěvníky pomocí virtuální reality vezme do světa šamanismu.